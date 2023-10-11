《美股》消息面：油金沒大漲；以巴衝突尚未擴大

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】消息面：

●美國參議院多數黨領袖舒曼表示，在會晤習近平時，已向中方明確指出，美國希望雙邊貿易保持穩定與公平狀態。中美關係基礎必須是為美國企業與勞工提供公平的競爭環境，中美雙方需要互惠。另外，美國並不尋求與中國大陸對抗，但將繼續堅定地致力於促進該區穩定、自由和民主。

●美國財長葉倫認為，世界銀行已有改變，能用更好的方式來推動氣候變遷議題，以及因應其它全球性的不同挑戰。此外，世銀在民營企業方面，也會執行公司文化改革計畫。

●以巴最新衝突中，造成不幸身亡人數續增，其中，以色列至少有900人罹難，加薩走廊預估，以軍空襲造成超過830人身亡，以及至少4200人受傷。此外，以色列部隊指出，在境內發現有1500具哈瑪斯武裝分子遺體，全部加總起來，本次衝突罹難人數增至至少3000位。

●以巴衝突預計暫時不會影響中東原油供應下，國際油價下跌。紐約11月期油一度跌1.46%，低點曾見每桶85.12美元，收跌0.47%，每桶為85.97美元。同時，布蘭特12月期油也跌0.57%，收在87.65美元。分析師指出，以巴緊張情勢尚未擴大至它國，原油供應暫未有影響，故油價才會下滑。但未來衝突一旦升級，油價可能漲破100美元大關。

●市場對以巴衝突所引發危機降溫，資金又從避險商品上抽離，國際金價也從高點下跌。紐約12月期金收漲0.59%，每盎斯為1875.3美元。現貨金一度升至超過一周高點為1863.7美元，升幅當時為0.15%。不過，又一度跌至1852.4美元。

●美國聯準會官員偏向暫不升息的鴿派，加上中國大陸祭出刺激景氣成長政策，美元匯價走低。盤中，美匯指數一度下跌0.4%，至105.661點。另外，美國基準的10年期公債殖利率一度重挫18.51個基本點，跌幅創3月以來單日最大，曾下探4.6157%。