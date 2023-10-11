中國自主品牌車廠拉貨回穩 廣華-KY Q3營收季增9％

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廣華-KY（1338）9月營收5.02億元，較上月略減1％，較去年同期減少21％；累計第三季營收14.39億元，較上一季度增加9％、較去年同期減少27％；累計前九月營收41.9億元，較去年同期減少26％。

廣華-KY表示，第三季為汽車產業暑休傳統淡季，加上中國汽車供應鏈持續調節庫存及美國三大車廠罷工影響，是公司整體營收成長受限的主因，然從第三季主要客戶長城及比亞迪銷售狀況來看，中國自主品牌車廠借助在新能源車的高市場滲透率表現下，成為中國新車銷售市場的主力，擠壓歐系及日系等品牌傳統車廠出貨，廣華-KY自主品牌客戶拉貨穩定，是第三季整體營收季增9％的關鍵因素。

廣華-KY指出，公司雖因大環境的變化影響短期營運表現，但公司近年來落實強化產品開發、優化生產效率、彈性調配各生產基地，並擴大整體業務接單動能下，有助創造整體營運效益，有機會伴隨主要客戶的拉貨力道回升，進而展現良好的成長態勢。

另外，廣華-KY表示，公司歷時三年的研發，以自主開發的Mini LED結合專利膜片，整合汽車「光與美的系統開發」，成為具有可發光、可觸控及智能化的汽車電子內飾件相關產品，並已正式接獲本田、比亞迪等光電整合型產品新訂單，將助力營運長期動能。

廣華-KY看好，未來「光與美的系統開發」的新產品將致力朝生產線改造、塑電一體化及自動化提升前進，以利提升生產的效率。未來發展新能源車的趨勢，將有助帶動「光與美」新產品線於客戶新車款的滲透率，除對公司營運帶來正面的挹注，也讓公司從過往以內飾為主的供應商，正式轉型為光與美系統整合內外飾一體化的供應商。