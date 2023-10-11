高雄9月申報開工雖增 建商推案維持「雙減」策略

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高雄全境今年9月單月申報開工的推案總銷金額，雖然年增81％，但，累計今年前三季累計推案總銷1,310億元，仍比去年前三季的2,306億元，年減43％，政策因素與內外在環境2大變數，使得建商推案仍然維持減量、減緩的「雙減」策略。

高雄市不動產開發公會與大高雄不動產開發公會，11日聯合發布高雄全境今年9月的申報開工推案量，9月單月的大樓和大樓推案量27案，與去年9月的27案相同，其中，大樓總開工數為10案，共837戶，以1房276戶及3房256戶為大宗。

2大公會表示，今年9月大樓的推案總樓地板面積為111,032.09平方公尺，銷售面積為117,957.34平方公尺，分別年增25.29％與26.81％。

高雄全境大樓和透天9月單月的申報開工總銷金額約182.58億元，比去年9月的100.75億元，年增81.23％，但，累計今年前9月的總銷金額約1,310.88億元，比去年同期的2,306.42億元，年減43.16％。

2大公會指出，今年9月推案總銷雖然年增幅度達81.23％，主要是去年9月的基期低，推案總銷只有100億元，而且是去年推案金額最少的一個月份。

公會說，在政策打房因素、以及內外在政經環境的2大變數之下，高雄建商的推案策略仍維持減量、減緩的「雙減」基調，今年前三季只有2月、5月和9月這三個月的推案總銷呈現正成長，其餘月份都是負成長。