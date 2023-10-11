國慶連假後 勞保局發錢！明天這筆3.9萬元入帳 月底前共13筆一次看

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【旺得富理財網 王順泉】勞保局10月份勞保、國保各項給付陸續入帳，過完國慶日4天連續假期，明天起至月底，包括國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付、老農津貼、農民月退休儲金、勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）等，總計有13項給付，將連續4周入帳，而本周只有明天(12日) 國民年金保險生育給付一項入帳。

據勞保局最新統計，今年7月勞保3大年金給付發放人數為173.38萬人，發放金額323.5億元，平均每人領取金額1.87萬元。

其中，老年年金發放人數168.28萬人、發放金額317億元，平均每人領到1.88萬元；遺屬年金發放人數為4.6萬人、發放金額5.9億元，平均每人領到1.28萬元；失能年金領取人數4843、發放金額5465萬元，平均每人領到1.12萬元。

國民年金保險老年年金給付，請領人數138.9萬人、發放金額54億元，平均每人每月領到3890元。

國民年金生育給付，金額按被保險人分娩或早產當時之月投保金額，一次發給2個月生育給付，如果是雙胞胎則給付4個月、3胞胎給付6個月，以此類推。目前月投保金額為1萬9761元，生育給付2個月為3萬9522元，生雙胞胎可領4個月則為7萬9044元。

國民年金喪葬給付金額，按被保險人死亡當月之月投保金額，一次發給5個月，目前月投保金額1萬9761元，5個月即為9萬8805元。

依據勞保局行事曆，10月各項給付入帳日期如下：

2023／10／5國民年金保險生育給付

2023／10／12國民年金保險生育給付

023／10／16國民年金保險喪葬給付

2023／10／19國民年金保險生育給付

2023／10／20老農津貼、農民月退休儲金

2023／10／25國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付

2023／10／26國民年金保險生育給付

2023／10／30勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案）

2023／10／31產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金