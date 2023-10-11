中國金融監管總局救消費 降低汽車貸款首付比率

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中國國家金融監督管理總局發出「通知」，要求引導各類金融機構開發多元消費、滿足民眾合理消費信貸需求；透過降低汽車貸款首付比率、延長貸款期限等方式支持擴大汽車消費。

中國國家金融監督管理總局發出「關於金融支持恢復和擴大消費的通知」，內容作出上述表示。

上海證券報今天報導，中國國家金融監督管理總局日前發出「通知」，要求引導各類金融機構深耕消費金融市場區隔，開發多元消費場景，提升零售服務品質，滿足居民合理消費信貸需求，透過差異化金融服務更好的為實體經濟服務。

這份「通知」內容提及6大面向分別為，加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、切實保護消費者合法權益。

在支持擴大汽車消費方面，「通知」提到，在依法合規、風險可控前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首付比率，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻；另應優化汽車貸款政策、簡化汽車貸款流程、豐富汽車金融產品供給、加大新能源汽車支持力度。

在降低消費金融成本方面，按照合規收費、以質定價、公開透明和減費讓利的原則，嚴格規範金融服務收費不得就未給客戶提供實質性服務、未給客戶帶來實質性收益、未給客戶提升實質性效率的產品和服務收取費用，不得違規向客戶轉嫁應由金融機構承擔的成本。

這份「通知」要求，強化製造業、科技創新等領域金融支持，加強民營企業及小微企業金融服務，做好交通物流領域金融支持與服務；對於吸納就業人數較多的小微企業，加大金融支持，促進企業穩定崗位、擴大就業。

在這份「通知」發布前，中國多地監管局已發布支持恢復和擴大消費相關文件、提出工作措施。

中國經濟待復甦，消費為拉動經濟成長重要驅動力，中信證券首席經濟學家明明9月下旬對經濟日報表示，伴隨政策效果釋放，下半年居民收入及預期有望逐步恢復，消費能力和意願會進一步提升。