《紡纖股》成衣雙雄9月營收雙降 展望4Q同喊旺旺

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【時報記者任珮云台北報導】成衣雙雄9月營收均呈月減和年減，但展望方面，2家成衣大廠儒鴻（1476）和聚陽（1477）均給出4Q樂觀估值。外資最新報告，給予聚陽「表現優於大盤」目標價375元。

儒鴻9月營收23.82億元，月減11.9%、年減17.83%；累計前九月營收222.91億元，年減30.57%。聚陽9月合併營收達28億元，較去年同期成長15.38％、月減20.11％，今年前三季營收243.3億元，較去年同期減少1.58%。展望4Q，儒鴻認為第4季營收季增、年增都有望雙位數成長、會是今年最旺一季。而聚陽表示，訂單能見度看至明年第一季，雖然還沒完全接完，但是出貨量的年增幅有機會可以看到雙位數成長。

儒鴻指出，先前已預告過9月因交換季的關係，所以營收比較淡，不過布料營收逾10億元多，創今年新高；至於獲利部分，則因挑單生產，所以產品ASP不受影響，再加上匯率助攻，第3季毛利率有機會維持歷史高檔水準。聚陽指出，9月為傳統相對淡季，但今年出貨量仍較去年同期成長27%；但由於去年基期較高，因此前三季營收出現微幅年衰退。

儒鴻表示，第4季會是今年最旺的一季，預計明年第1季市況也會很不錯，將優於今年同期很多，年增看雙位數成長。

聚陽方面，印尼新廠擴產是支撐聚陽今、明年出貨量成長的基礎。聚陽指出，印尼新廠共規劃六座廠，全數開出將有160條產線，其中80條產線已被日系客人包下，目標至今年底全數開出。