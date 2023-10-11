民主自由的台灣女孩日 蔡英文向亞運女將堅持致敬

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今天10月11日是台灣女孩日，總統蔡英文11日透過臉書發文表示，她要向每位在杭州亞運奮戰的女孩們致敬。她說，在台灣，不分性別、不分族群的女孩們，可以不被任何框架束縛，因為這就是民主、自由的台灣，每一位女性，都可以自由、安心地成為心目中的台灣女孩。

蔡英文指出，台灣代表隊在今年杭州亞運共獲得19金、20銀、28銅，亮眼的表現令人振奮，當中有許多台灣女孩，她們堅毅的表情、發亮的眼神，讓大家印象深刻，像是在亞運最後一天登場的谷筱霜在比賽最後5秒逆轉勝，為台灣拿下這次亞運的第19面金牌。楊合貞即使有著受傷的後遺症，仍奮力一搏，除了在競速溜冰女子1萬公尺計點淘汰賽拿下銀牌，也和劉懿萱、李孟竹在競速溜冰3000公尺女子接力賽溜出金牌。

還有，曾為台灣奪下首座世界拳擊錦標賽冠軍的林郁婷，今年也再創佳績，摘下拳擊女子57公斤級金牌；歷經左腳傷勢的辜翠萍，在這次亞運浴火重生，奪得空手道女子55公斤級銀牌；同樣帶傷上陣的郭婞淳，也在舉重女子59公斤級拿下銅牌；挺過癌症挑戰的陳念琴則再次站上國際舞台，獲得拳擊女子66公斤級銅牌。

蔡英文引用谷筱霜所說「有時候不是看到希望才去堅持，而是堅持了才看到希望」，表示台灣女孩可以舉起上百公斤的重量、揮出靈活又勇猛的拳擊，更擁有強大的韌性，在各種艱困的挑戰下，扛起巨大壓力，負重前行。她感謝台灣女孩的堅持，在舞台上留下精采的身影，更讓大家看到堅持到底的力量。

蔡英文也強調，在台灣，不分性別、不分族群的女孩們都可以成為拳擊戰將、戰鬥機飛官，也可以是三軍統帥，當然也可以不被任何框架束縛，因為這就是民主、自由的台灣，每位女性都可以自由、安心地成為心目中的台灣女孩。