巨鎧創新板上市今完成競價拍賣 得標均價84.76元

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汽車改裝車燈界的APPLE-巨鎧精密（2254）創新板初次上市前現金增資發行普通股承銷案，受小犬颱風影響，原訂承銷期程延後一天，於11日競拍結果每股得標均價84.76元，承銷價68.68元，20日將正式掛牌創新板上市交易。

巨鎧為今年第一家創新板上市送件並採全數競價拍賣方式辦理承銷掛牌的公司，適用首五日無漲跌幅。

巨鎧本次辦理創新板初次上市前公開承銷現金增資發行普通股3,552張，其中3,196張採全數競價拍賣已於今日（11）上午10時於證交所完成電腦開標作業，此次合格投標筆數共178筆，合格投標量9,112張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，開標結果最低得標價為73.5元，最高得標價為105元，得標加權平均價格84.76元。

由於產業市場進入門檻高，巨鎧主打銷售之車燈車款多為北美改裝車市場熱門皮卡車款，迅速帶動銷售量成長並擴大市場規模，獲得市場及客戶認同，並於景氣低迷時專注於持續投入研發量能並持續開發領先市場新穎、創新、獨特產品，如商用卡車車燈及特殊造型頭燈等，累積開發眾多具市場競爭力新產品，並將自今年下半年起陸續上市，且進入下半年銷售旺季，後續業績將有望重回成長軌道，預期下半年商用卡車車燈業績可發酵。