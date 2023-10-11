台股先蹲後跳 3名師齊喊漲 6檔軍工股最看好

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【旺得富理財網 王順泉】台股國慶連續假期休市期間，國際市場黑天鵝再現，哈瑪斯突襲以色列，引爆中東戰火，但因聯準會(Fed)官員釋出鴿派言論導致公債殖利率劇降，美股連漲3天，帶動台股今天早盤大漲，不但跳空站上半年線，還一度漲逾2百點突破季線。永誠國際投顧分析師許豐祿表示，今天盤面百花齊放，多頭取得主動權，台股「北向列車啟動」。

許豐祿表示，台股連假前量縮震盪，今天台積電及金融股等領軍，指數開高走高，盤面上沒有出現明顯主流，連假期間加薩走廊出現亂流，國際股市一度震盪，因戰爭聯準會11月可能不升息，隨即止穩反彈向上。

許豐祿分析，國慶期間的以巴衝突可望帶動軍工股表態，加上總統政策加持，無人機題材最關鍵，包括亞航、雷虎、中光電可望受惠，長榮航太、寶一、JPP-KY也有機會。

永誠國際投顧分析師楊少凱表示，美股4大指數中，與台股關聯性最高的費半指數，周線處於abc浪的修正末端，剛好來到頸線支撐位置，等國慶連假回來之後，不管是美股還是台股都會開始漲。

楊少凱表示，台股距離近期低檔支撐16450點有一段距離，盤勢相當強勢，隨著美股上漲之後，本周若能站穩季線，後市上檔不需預設壓力，只要注意下方支撐有沒有守住就好。

大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，台股底已經快打出來了，接下來就是挑戰季線，在季線附近震盪一下再慢慢上去，第4季醞釀轉折，4個字形容就是「先蹲後跳」，這裡沒有悲觀的理由，7月底高點17463點會過。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。