不止00929！八大官股搶買「3檔本月除息ETF」 抄底4檔債券共13萬張

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】雙十連假結束，統計八大官股上周買超前十名仍以「元大台灣50反1」高居第一，買超共計7.7萬張，其次依序為復華台灣科技優息3.1萬張、復華富時不動產1.7萬張。另外由於債券價格太甜，八大官股也買進元大投資級公司債及元大AAA至A公司債，分別各買1.5萬張、9400多張。

由於大盤走勢偏弱，八大官股近3個月買超大於賣超，在65個交易日中，有高達45天買超，僅20天賣超。買超的個股多為穩健、配息能力高的個股，包含緯創、台泥、中鋼、華南金、第一金等，ETF方面則最愛復華台灣科技優息（00929），買超超過61萬張，其次為群益台灣精選高息（00919），買超也超過21萬張。

若僅看上周，八大官股有2天賣超、3天買超，從2日到6日買賣超金額分別為9億、-10.6億、7億、4億、-27.6億，買超最多的首推元大台灣50反1，共計7.7萬張。分析師表示，由於盤勢不穩，8大官股避險機率較高。另外買超的ETF還有六檔：00929（復華台灣科技優息）、00712（復華富時不動產）、00720B（元大投資級公司債）、0056（元大高股息）、00922（國泰台灣領袖50）、00751B（元大AAA至A公司債）。

其中有四檔將在本月除息，包含：00929預計10/24除息，每單位配發0.11元；00720B在10/19除息，每單位配發0.49元；0056預計10/19除息，每單位配發1.2元；00922訂10/19除息，每單位配發0.57元。

八大官股積極買債，累計近20個交易日買進4檔債券ETF，分別是元大美債20年、統一美債20年、元大AAA至A公司債及元大投資級公司債，各為4.3萬張、3.4萬張、3萬張、3萬張，共計13.7萬張。

根據金管會證期局統計，投資人積極搶進債券ETF，自然受益人從去年底的14.9萬人，到8月底已有69.7萬人之多，前8月自然人受益人數就大增3.7倍。

統計八大官股上周買超前十名為：元大台灣50反1計77,820張、復華台灣科技優息31,298張、復華富時不動產17,462張、元大投資級公司債15,620張、中鋼15,160張、新光金12,640張、元大高股息12,214張、國泰台灣領袖50 11,040張、友達10,901張、元大AAA至A公司債9,424張。

八大官股上周賣超前十名為：期元大S&P原油反1共5,787張、長榮航3,795張、中信中國50正2 3,681張、永豐金3,487張、國泰台灣5G+ 3,074張、華星光2,534張、聯電2,275張、上海商銀2,253張、兆豐永續高股息等權2,171張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。