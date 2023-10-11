《基金》10年期美債殖利率回檔 債券型ETF吃紅

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【時報記者任珮云台北報導】10年期美債殖利率由上周高點回落，雖然仍維持在4%以上，但已出現衝高乏力。根據過去20年經驗，當升息進入最後階段，美國CPI降至聯邦基準利率之下(實質利率翻正)，隨後美國十年期公債殖利率都呈現盤整或者下滑態勢。今早債券型ETF表現不錯，包括美債ETF及投資等級、非投資等級及金融債、科技債、電信債等ETF均翻紅走揚。

野村投信表示，今年美10年期公債殖利率重返4%以上高位，但與2022年10月創高的背景因素截然不同，本次屬「基本面推升」，背景較2022年10月的「通膨推升」更健康；美國非投資級債殖利率則有8.4%至9.5%水準且高於2007年3月以來平均，債券殖利率已大幅攀升，對追求收益的投資者其實最有利。

野村投信認為，現階段是布局美國非投資等級債的好時機，理由有三：

1.供給吃緊，資產價格有撐：2023年美國非投資級債的供給大幅下降且遠低於長期均值，預期2024年供給仍將偏低，一旦需求回溫將供不應求，此外，2025年之前到期債券金額偏低，不僅降低發債需求(供給)，也有利降低違約率。

2.企業體質強健違約續低，美國非投資等級債違約率不致大幅攀升：截至2023年8月違約率小幅升至1.3%(不包含承壓交換)，反映企業財務體質強化的結果，企業良好的財務與債務狀況也有望讓2023年的違約率不會大幅攀升；此外，BB級債在過去三年接近零違約，而B級債違約率也僅溫和上升 。

3.評價吸睛，未來潛力可期：目前美國高收益債指數到期殖利率超過8.5%，根據過去十年經驗，每當殖利率高於8%都是相當好的進場時機點，持有一年後正報酬機率達100%。