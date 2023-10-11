碰到古蹟就轉彎！ 全國首間能「考古」的學校就在台南

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「全國首間」在校舍現地保留歷史遺構的永福國小，今天由台南市長黃偉哲等人見證下，宣告市定古蹟清代道署遺構展示中心開幕；黃偉哲說，「台南碰到古蹟就轉彎」，因此有永福國小這個全國唯一在學校的古蹟現場，大家一起努力讓歷史活起來，期待永福國小成為校外教學的重要據點。

創校108年的永福國小北棟校舍因老舊亟需重建，2017年拆除、2018年施工發掘清代道署遺構以及不同年代的文物，不只有清代、日據時期文物，還能看見昔日靠海的貝殼生態遺留、二戰大轟炸燒毀的時鐘，學校就有歷史遺構，還可以考古，讓學生上課更添歷史真實感的體驗。

黃偉哲說，將來台南學校的校外教學一定要把永福國小作為重要教育據點，這也是在台南成長的重要歷史基本素養，希望全台各地民眾也能前來永福國小及其他古蹟，一睹歷史風采，了解自己生長的土地歷史。

永福國小校長楊淑晏指出，為了保全歷史遺構花了2年時間不斷討論、修正設計，未來這裡將能成為文化古蹟踏查景點，尤其過去孩子們只能在圖片認識歷史，現在則能跨越時空，深刻體認歷史就在身邊，今天開幕由兩名六年級學生生動導覽解說，她說，未來將與文資處配合培訓文化志工，目前採預約參觀，後續將結合導覽解說，讓各界更認識這些珍貴的文化寶藏。