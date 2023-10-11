搶攻400億冒煙商機 麻辣45「川味酸菜魚鍋」上市

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搶攻秋冬啖鍋商機，乾杯集團旗下標榜全台唯一100％和牛油的重慶麻辣鍋「麻辣45」，推出新招牌鍋物「川味酸菜魚鍋」及多達20道新菜，以「一鍋雙享」、「特色菜餚」、「冰火交鋒」3大亮點升級美味，帶領賓客享用更過癮、豐富的重慶美味與吃法，搶攻冒煙商機。

麻辣45推出雙重活動，10月31日前用餐賓客整桌皆穿著紅色服飾，即免費招待日本和牛片，價值380元；用餐消費拍照於Facebook或instagram社群貼文打卡，即贈送麻香小酥肉一份，價值160元。

台灣火鍋市場年產值上看400億元，各家業者在競爭激烈的火鍋市場中不斷推陳出新搶客。為了帶來道地重慶麻辣鍋的新意，乾杯集團旗下「麻辣45」品牌團隊於疫後再度走訪重慶、深入品味當地麻辣鍋美味變化，觀察到麻辣鍋店提供火鍋食材、配菜的豐富多樣性成為主流商機，加上今年台灣市場掀起重慶經典名菜「酸菜魚」風潮，麻辣45掌握消費者喜好將「川味酸菜魚火鍋」飄洋過海到台灣作為新招牌鍋物，並同時推出數十道特色新菜，大幅升級美味的特色化與豐富度，勢必要成為今年秋冬鍋物新風潮。

標榜全台唯一100％和牛油的重慶麻辣鍋「麻辣45」，招牌的「九宮格麻辣鍋」選用產量稀少的頂級和牛牛油來精煉，獨特的辛辣風味吸引許多饕客。為了豐富賓客的味蕾，今年重磅推出「川味酸菜魚鍋」打造為新招牌鍋物，秉持著職人精神追求極致美味的堅持，嚴選來自台灣酸菜故鄉、雲林大埤鄉自產芥菜、自家醃製的「老酸菜絲」作為鍋物靈魂，加入豬骨、雞骨、四川泡椒、老薑熬煮出湯頭的酸爽清香，再灑入青花椒、鵝油蔥酥、花椒油等各式香料增添香氣層次，打造酸爽、香麻不嗆辣的「川味酸菜魚湯」。

「川味酸菜魚鍋」延續酸菜魚慣用的烏鱧魚作為主角，肉質細膩且富有彈性，魚刺較少與細小的特點，是作為火鍋魚類食材的理想品種。麻辣45將其切成薄片，於出鍋前加入鍋中、上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感，亦適合在湯底中持續悶煮，讓其吸收湯汁的鮮香，品嚐另一番Q彈口感，使酸菜魚火鍋更加出色。

為抓住客人的胃，「麻辣45」推出超過20種新菜色，火鍋的配料大幅升級，特別像是四川藤椒風味的和牛嫩牛肉、當地常見入鍋的皮蛋和牛丸、加以改良切片的萬巒豬腳等，都是重慶獨具特色的火鍋配料，還有各式部位澳洲和牛片、產量稀少的雞頸肉、鮑魚、廣島牡蠣等，食材陣容不僅更加地華麗、更是特色十足，又香又麻令人欲罷不能。

重慶麻辣鍋獨特的飲食模式與台灣火鍋集中在吃鍋中的食材不同，重慶麻辣鍋會伴隨著多款的熱食及冰品一起享用，麻辣45此次推出麻香小酥肉、麻香脆軟骨、麻香吮指排骨三款炸物，是重慶當地供賓客在等待火鍋沸騰前食用的常見小點，辛香風味有著酥脆口感，可單吃、沾湯底享用風味更佳；新推出的貢菜蛋及酸爽濃郁的番茄牛湯撈飯，為餐中常見點選的菜餚，每一道菜都展現出重慶的獨特風味。

「麻辣45」特別推崇「邊吃火鍋、邊吃冰」重慶麻辣鍋吃法，打破台灣人不能冷熱交替、冰品與甜品只能飯後享用的刻板印象，在重慶當地一口麻辣刺激味蕾、一口沁涼冰品交替享用，不僅達到了解膩、降辣之效果，更體驗冰火交鋒的美味快感。麻辣45除了經典的涼粉搭配之外，發展更多樣化的冰品選擇，新推出重慶著名甜點「黑糖酒釀湯圓冰」、有著中國全民美食之稱的「季節水果Q丸涼粉」以及風靡海南的夏日聖品「海南清補涼」3道精緻冰品，豐富冰火交鋒的絕佳滋味。