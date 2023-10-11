國家太空中心再次攜手臺灣產物 獵風者衛星發射成功

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就在中華民國生日的前一天，台灣首枚自製氣象衛星獵風者（TRITON）已於台灣時間10月9日上午順利從南美洲法屬圭亞那搭乘Vega VV23火箭航班發射升空了！未來一年台灣產物也將持續對在軌道運行的衛星提供最完善的保障。

獵風者衛星主要任務在觀測海面風場，搭載太空中心所研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），可在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行海氣交互作用與颱風強度預測等研究，可提升台灣及全世界對颱風強度與路徑的預測能力。

繼108年發射的福衛七號衛星之後，時隔四年國家太空中心（TASA）再度委託臺灣產物承保獵風者衛星相關保險。臺灣產物的專業團隊擁有豐富的太空保險承保及理賠經驗，為國家太空中心自行研發、設計、製造的獵風者衛星完整規劃了專屬的整測暨運送保險及發射在軌保險，對運送過程、測試期間、火箭發射時以及最後在軌道運行過程中所面臨的風險提供了全方位的保障。

這次的成功發射是臺灣太空產業發展的一個偉大時刻，我們期待這顆衛星在太空中發揮預期之作用，為我們的世界帶來更多的創新和進步。臺灣產物表示，期待未來持續與太空產業相關業者攜手合作，共同促進太空領域的科技創新，為產業發展做出貢獻。