體驗式消費是大陸內需的亮點

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在宏觀環境偏弱下，體驗式消費成為今年大陸內需為數不多的亮點。包含演唱會一票難求，今年春節檔及暑期檔電影票房皆超預期，市場對全年票房預估在暑期檔結束後已經由年初的人民幣（下同）520億元上修到575億元。今年大陸熱播的影劇不少，製作精良的影劇口碑及流量蒸蒸日上，傳媒產業的活力逐漸恢復。

還有節假日大陸國內火爆出行，中國今年中秋與十一黃金周有長達8天假期，百度地圖聯合交通運輸部公路科學研究院綜合交通運輸大數據處理及應用技術交通運輸行業研發中心、攜程旅行等機構發布「2023年十一假期出行預測報告」就已預測，今年十一出行熱度將是近年最高。

根據大陸文旅部公布的數據，今年境內旅遊人數高達8.26億人次，較2019年增加4.1％。旅遊收入為7,534.3億元，也比2019年成長1.5％。

黃金周期間大陸民眾出遊消費需求不減。攜程十一旅遊產品預訂量顯示，旅遊相關預訂量提早升溫，深度遊成為十一出遊的主要趨勢。「90後」偏愛體驗大自然的經典線路自駕遊，如西部地區的甘南隴南環線自駕、318川藏線自駕、新疆伊昭公路自駕等。此外，十一假期遇上中秋，風景名勝如杭州西湖、蘇州盤門、南京秦淮河等江南賞月勝地，也成遊客假期出行首選。

報告亦顯示「80後」、「90後」群體依然是出遊主力，但第一批「邁入社會」的「00後」，已超過「70後」占比，成為小長假出遊預訂的新生力量。

出境遊方面，相鄰亞洲國家依然是首選，儘管日本核廢水排海事件在大陸境內引發爭議，預計日本仍位列熱門國家榜首。隨著9月13日泰國宣布對陸客實施為期五個月的免簽政策，十一假期赴泰國的遊客量迅速回升，東南亞國家相對友好的關係，使其躋身假期出境遊「頂流」之列。

政策方面，中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第三季例會議中指出，大陸經濟仍面臨需求不足等挑戰，要持續用力、乘勢而上，加大宏觀政策調控力道，做好逆週期和跨週期調節，著力擴大內需、提振信心；落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案；堅決防範匯率超調風險；落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限。

另外，要支持剛性和改善性住房需求，推動降低存量首套房貸利率落實見效，加大對「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造、保障性住房建設等金融支援力度；以及落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施；並切實推進金融高水準雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

儘管中港資本市場在長假前人氣渙散，但實體經濟第三季已出現回穩的跡象。觀察大陸第三季地方政府專項債相關的投資拉動已逐步升溫，城中村改造、保障性住房建設等金融支援力度；在地方政府端逐步落地，預期裝修改造如二手房裝修，城中村改造下，建築材料的國產品牌崛起與消費平替，有望超市場預期。此外，今年以來大陸半導體、核電零部件國產化加速，華為Mate 60熱賣帶動的相關科技零組件國產化也值得留意。

文／國泰投信海外投資部主管暨國泰中國內需增長基金經理人翁智信