富達國際：從三大因素看 日本還有再成長空間

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日本股市今年以來表現強勁，來到近30 年高點，亦領先歐美等成熟國家。富達國際認為，從經濟表現強勁、政策改革加持、投資吸引力等三方面評估，日本逐漸擺脫失落、展現成長再起趨勢。

富達指出，從經濟表現來看，日本自疫情開放後經濟前景樂觀，服務業PMI表現強勁，路透日本短觀指數顯示，無論製造業或非製造業之日本大型企業信心持續增溫。更值得注意的是，日本不再陷入通貨緊縮，日本通膨來到40 年來高點，即使成本推動的因素減弱，通膨仍持續成長，開始出現由國內經濟推動的需求型通膨，預期持續性的通貨再膨脹，將帶動更多的企業股價上漲。

此外，日本政策改革推動有利日本股市表現。富達國際說，日本證券交易所正啟動改革，要求所有在主要市場和標準市場上市的公司採取行動，進行從成本及資本效率等現況分析，制訂政策及改進措施計畫，並向投資人提供相關計畫、進展以及做出回應，推動日本企業進行轉型。鑒於日本上市公司淨現金比例高，具可運用空間，預期落實改革可行性高，營運效率有望出現改善，進而推升股價。

第三，從投資吸引力面向評估，根據MSCI 區域指數資本報酬率中位數資料顯示，2000年後日本企業資本報酬率出現明顯改善，日本企業獲利前景轉佳，帶動股市表現。此外，日本近年來股利發放金額亦持續提升，相較其他國家提供更高的股息報酬，儘管股東報酬已創歷史高點，鑒於TOPIX預估本益比仍低於歷史水平，且日本股價淨值比仍被低估，目前日股價值面仍具吸引力，預期未來仍有上升空間。

在日本各類股中，富達目前建議投資人重價值選股，靈活配置於規模不同的企業，以中大型企業為主、小型股為輔。在產業方面，相對看好電機、基礎建設、銀行金融等日本優勢產業。例如銀行股獲利開始出現雙位數增長，且股價受惠於利率向上的預期將有更大成長空間，持續投資的長線投資人將更有機會從日本的結構性變化中獲得可觀回報。