生活工場攜手欣欣百貨合作打造國軍文創館 為消費者帶來嶄新文化體驗

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生活工場與欣欣百貨日前宣布，攜手合作開設一家讓大家耳目一新的國軍文創館，為廣大消費者提供嶄新軍事文化體驗場所，同時也更凝聚榮民、榮眷、軍眷深厚情感。欣欣百貨董事長尤志煌和生活工場董事長王慶輝共同主持盛大開幕儀式，並邀請各界嘉賓出席，彰顯對中華民國國軍的崇敬和支持。

欣欣百貨始終為國軍退除役官兵輔導委員會績效良好的轉投資事業單位，除為股東創造許多利潤並忠實執行國家照顧榮民、榮眷、軍眷的政策。尤志煌表示，全新的國軍文創館是為了更好滿足此一族群的需求，同時也為廣大消費者提供一個了解國軍文化的機會；王慶輝也對這合作模式感到興奮，並相信國軍文創館可以成為傳遞國軍文化、情感和價值觀的橋樑。通過國軍文創館，將呈現國軍豐富多彩故事，並將其轉化為獨特商品，讓更多人參與國軍文化的傳承。

國軍文創館將提供多樣化文創商品，包括衣物、飾品、紀念品、書籍等，這些商品都以國軍為主題，並注入豐富創意元素。除了文創商品，欣欣百貨還與退輔會旗下清境、武陵、福壽山、臺東、彰化等農場合作成立「退輔會農產品專區」，消費者可以方便、快速在首善之區一次買齊各農場的熱門產品。

此外，文創館還將舉辦各種主題展覽和活動，以展示國軍歷史和成就，吸引更多人參與。這將是一個融合商業經營、軍事文化和教育元素的場所，為社會帶來新的文化體驗。

國軍文創館的設置將有助於提高國軍社會中的形象，傳遞國軍的傳統價值觀、忠誠和責任感，通過與生活工場合作的國軍文創館的成立與經營，能讓更多人了解國軍的價值觀和文化，也代表軍方和民間單位的生活工場在文化創意領域的新一步合作，肯定能為台灣的文化發展帶來新的動力。國軍文創館的完整商品資訊可查詢生活工場官網：https://reurl.cc/My8N3W