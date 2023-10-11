打造2.0版智能衛生所 新北目標2030年完成29區升級

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

衛生所是公共衛生體系基石，只要關乎民眾健康照顧大小事，衛生所幾乎全部包辦！新北市衛生局預計2030年完成29區衛生所的再設計及智能衛生所升級的願景，代理市長劉和然表示，29區衛生所將在健康、友善、韌性、永續四大主軸下完成轉型，衛生所一定是提供市民朋友最有溫度的場所。

衛生局長陳潤秋今（11）日市政會議中專案報告「公衛尖兵健康管家，打造SMART新北衛生所」，指出新北市人口居全國之冠，民眾對於公共衛生服務需求日殷且越趨重視，衛生所服務負荷與日俱增，侯友宜市長2020年提出10年願景工程，指示全面推動「衛生所再設計」及「智能衛生所」。

透過智能化科技導入，優化服務流程，強化硬體空間設計，無論是健康管理E化，引進多元支付，智慧診療儀器提供到宅服務，加上遠距醫療與褓姆醫院的結盟合作，讓新北市用嶄新設計提供更優質便利的公共衛生服務。

衛生局說明，目前已完成汐止、鶯歌、樹林、新店、金山5區衛生所的再設計改造，今年底會預計再完工八里區衛生所的改造；明年預計完成烏來所，另外板橋及三重衛生所正配合整體工程進度進行。

智能衛生所升級，提供智能運動設備連結APP、智能診療箱、智能健康助理Line@等服務，迄今已完成11區升級，預計明年再完成土城、烏來、石碇3區升級。

陳潤秋並說，在全國各地衛生所護理人力均短缺不足情況下，新北市回應市民與衛生基層人員的期待，率先訂定衛生所增補護理人力方案，自去年起逐年增補52名公衛護理人力，並於20萬人口以上的行政區試辦副護理長計畫，除增加公共衛生能力，也營造衛生所為幸福職場。

劉和然會後裁示表示，市長侯友宜已宣示2030年29區要到達再設計與智能衛生所升級，其中汐止、鶯歌衛生所動線老舊重新再設計，並與跟台灣設計展密切合作，與台灣設計展符合理念，將設計融入城市治理，此為很典型實踐成果方案，目前已有5區衛生所完成再設計，10區為智能衛生所升級，要求衛生局持續完成目標。

此外，目前13偏鄉都有遠距醫療，提供9專科服務，解決偏鄉醫療不足、交通不便問題，劉和然說，遠距醫療跟保姆醫院的結盟，都需要靠智能化科技導入，尤其新陳代謝科滿意度100％，對醫院較少的地區幫助非常大。

最後，劉和然希望每區衛生所找出自已特色，如平溪不老長致村，還招商在在商圈成為友善商家，角色跳出健康服務，包括橫向聯繫整合與跟家屬服務，期盼29區衛生所在健康、友善、韌性、永續四大主軸下完成衛生所轉型。