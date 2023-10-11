台股Q4回歸基本面 黎方國看好4類股

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由於美國升息已經進入尾聲，且美債殖利率曲線正常化已為市場的共識（長短債的倒掛將逐步收斂），統一投顧董事長黎方國表示，美債殖利率走高對市場的干擾將慢慢鈍化，第四季市場將逐步回歸基本面行情。

黎方國說，時序進入10月，美股S＆P將公布第三季的季報；同樣的，台灣也有重量級法說會即將召開。目前法人預估，美股S＆P 500企業的獲利數字，年增率會重新恢復正成長（今年前兩季年增率是衰退），財報可望有利多，且美國科技股也將釋出偏多的第四季展望。

台灣也有科技股法說會即將登場，10月19日台積電的法說會是市場關注焦點，預期第三季的營收、獲利將也順利達標，且第四季展望正向。

黎方國指出，在美股財報利多跟台灣重量級法說會利多的帶領之下，權值股將有望接棒台股多頭行情，第四季行情可以期待。

此外，10月有美國的萬聖節，接下來中國雙十一行情、11月感恩節、12月全球聖誕節行情等，搭配蘋果新機熱賣，第四季消費強勁，以及國內還有選舉行情等，對第四季的走勢看法正面

此外，對於投資人關注的選舉行情，黎方國也分析，從1996年總統民選以來，總統選舉前一年的10月都是100％上漲。

此外，黎方國統計，過去從2011～2022年的12年來的12月份，有10次月線上漲，12月是全年最容易上漲的月份，主要是受惠於集團及投信作帳，還有電子產業旺季的加持。

另外，每年的11月是法人研究機構提出年度展望的時間，目前市場對明年的展望並不悲觀。過去統計經驗顯示，第4季是全年最容易上漲的季度，預期指數有機會去挑戰今年的高點。

黎方國建議，第四季布局的標的可鎖定AI、半導體、傳產集團作帳、選舉概念股等，如AI以低基期股為標的，找買點布局，選舉概念股則可鎖定綠能、軍工、網通等。