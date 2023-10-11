《熱門族群》網通9月、Q3營收一次看 多檔強登單季新高

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【時報記者王逸芯台北報導】網通股陸續公布9月、第3季營收，有鑑於下半年為網通旺季，個股營收表現不差，包括智邦(2345)、智易(3596)9月營收雙增，第3季部分，智邦、啟碁、智易更是創下單季新高。

智邦9月營收75.15億元，月增加3.3%、年增加1.5%；累計第3季營收224.26億元，季增加11.6%、年增少8.9%，創下單季新高；累計1~9月營收622.32億元、年增加13%。

智邦高階交換器穩定出貨，400G占比今年有機會占整體交換器出貨15~20%，外資就看好，智邦在有利的產品組合以及匯率優勢下，第3季獲利表現有機會優於預期，且整體營運成長趨勢會延續到2024~2025年。

啟碁公布9月營收92.77億元，月減少11.8%、年減少4.8%；累計第3季營收292.1億元，季增加9.8%、年增加10.2%，創下單季新高；累計1~9月營收811億元、年增22.6%。

受惠於美國政府砸錢拚網路基礎建設，法人預期，啟碁將持續受惠於美國網路基礎建設以及低軌衛星用戶數持續增加，加上啟碁在企業端市占率持續提升，南科S3廠也開始啟用都對營運成長有實質貢獻。

智易9月營收為48.53億元，月增加6.6%、年增加7.3%，連二個月創下單月歷史新高；第3季合併自結營收為138.72億元，季增加14.3%、年增加8.5%，創下單季新高；累計1~9月合併自結營收為370.31億元、年增加9.0%，寫下歷年同期新高。

智易今年三大產品寬頻固網、智慧家庭及行動通訊動能不俗，其中，寬頻固網較原先預期強勁，也帶動智易第三季營收相較第二季成長達兩位數，整體來看，下半年為網通傳統旺季，智易下半年營運也可望優於上半年。

中磊9月營收56.6億元，月增加2.46%、年減少13.4%；累計第3季營收156.18億元，季減少0.5%、年減少14.7%；累計1~9月營收469億元、年增加1.68%，創下同期歷史新高。