貿易、出口雙創新高 蔡總統：新南向政策是我印太戰略核心

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總統蔡英文今（11）日上午出席「2023玉山論壇：亞洲創新與進步對話」開幕式時指出，新南向政策是我國印太戰略的核心，我國已向區域夥伴及全世界證明，在面對威權主義、氣候變遷及全球供應鏈重整之際，台灣是最可靠、安全及可信賴的合作夥伴。她強調，台灣是面對區域挑戰時的重要解方。我們將繼續深化與新南向政策合作夥伴和其他理念相近國家的連結，並盡一己之力，確保印太地區人民的繁榮。

玉山論壇今揭幕，各友邦及政要應邀來台參加國慶大典，並出席這項論壇。蔡英文特別感謝諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）和澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）參與論壇，展現對台灣以及對印太地區自由、開放、穩定和繁榮的支持。

蔡英文表示，自2016年擔任中華民國總統以來，就開始推動新南向政策，促進台灣與新南向夥伴國家在各個領域的廣泛合作。成立「玉山論壇」的區域對話機制，就是其中的一項重要計畫。每一屆論壇都聚焦於討論亞洲和印太地區在全球經濟中可以扮演的關鍵角色，以及如何促進及擴大區域的合作，藉此凝聚印太夥伴共榮發展的集體意識。

隨著世界衛生組織（WHO）在今年5月宣布疫情緊急狀態的結束，蔡英文說，我們正邁入一個充滿挑戰的全新時代。今年玉山論壇以「為亞洲發展開啟新藍圖」為主題，就是冀盼在新南向政策至今的成就基礎上，促進更具包容性和韌性的發展願景。經過7年多耕耘和努力，我們和新南向夥伴國家建立了前所未有的緊密經濟連結。

她表示，2022年，我們與新南向國家的貿易總額突破1,800億美元，對這些國家出口額亦達969億美元，皆創下歷史新高，與2016年相較，分別成長達88％和64％。另對新南向國家的投資顯著增加。綜整相關統計，台商由台灣及經第三地到主要新南向國家投資金額，累計已超過1,000億美元，創造逾數百萬個就業機會。同樣值得注意的是，2016年至2022年新南向國家對台灣的投資累計達54億美元，光是2022年即達到21億美元，較2016年增加8倍。

此外，台灣的銀行也在新南向國家拓展服務據點，目前已達339個分行和辦事處，較2016年增加70％。蔡英文說，我方也正開始在7個東協國家設立10個醫療中心，以協助拓展當地醫療健康產業。另旅客的交流亦有顯著成長從今年1月到7月，已有超過273萬人次來自新南向國家旅客造訪台灣，占該期間來台旅客總數的84％。台灣在「全球穆斯林旅遊指數」（Global Muslim Travel Index, GMTI）中名列前茅，彰顯台灣整體展現出的友好與尊重，受國際肯定。

在教育方面，台灣深受東協國家和印度學生青睞。從正式學位及交換學程到各領域研究，學術合作蓬勃發展。2016年以來，各大專院校已招收逾20萬名來自越南、印尼、馬來西亞、泰國及印度等新南向國家的學生；我們樂見許多畢業生選擇留在台灣服務，成為我們和新南向國家的橋梁。

由於台灣在高科技領域無可替代的優勢，蔡英文說，我們積極將這些優勢納入「數位新南向」計畫，期能協助發展智慧製造及數位經濟轉型的夥伴國家。台灣擁有自由民主的社會、蓬勃的經濟及健全的法制。在瑞士洛桑管理學院（IMD）今年公布的世界競爭力評比中，台灣整體排名為全球第6。

蔡英文說，過去幾年來，在變動劇烈的全球情勢下，台灣展現了強大的韌性，成為維繫區域經濟繁榮穩定的重要力量之一；台灣強大的科技實力和製造能力，更成為區域及全球供應鏈重組中，不可或缺的關鍵角色。

她指出，近年來印太地區的安全和穩定，成為全球關注的焦點。從G7和最近的大衛營峰會，到歐洲議會、英國和美國國會，都一再強調印太地區的和平穩定對國際社會的安全繁榮至關重要；臺灣海峽的安全和穩定，更是不可或缺的重要部分。

蔡英文強調，新南向政策是我國印太戰略的核心，我們已向區域夥伴及全世界證明，在面對威權主義、氣候變遷的威脅，以及全球供應鏈重整之際，台灣是最可靠、最安全，也是最可信賴的合作夥伴；台灣的屹立不搖，是全世界安全與繁榮的最有力保障。

她向所有關心印太情勢者保證，台灣是面對區域挑戰時的重要解方。現在，當我們往更具包容性和韌性的發展之路邁進時，將繼續深化與新南向政策合作夥伴和其他理念相近國家的連結，並盡一己之力，確保印太地區人民的繁榮。

包括總統府資政暨台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌、秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、國家安全會議秘書長顧立雄、行政院政委鄧振中、外長吳釗燮、諾魯共和國總統昆洛斯、澳洲前總理莫里森聯邦眾議員、美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）、日本眾議員古屋圭司、美國亞太經濟合作資深官員莫瑞（Matt Murray）等亦出席是項活動。