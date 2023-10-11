對中華傳統文化的致敬！第七屆嘎檔文化節嘉賓雲集

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由社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會主辦的2023年第七屆嘎檔文化節海峽兩岸藝術名家邀請展，日前在臺北市張榮發基金會舉行隆重且盛大的開幕典禮。

開幕典禮嘉賓雲集，包含社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會總會長依尊慧吉祥大活佛、著名書法家淡江大學中國文學學系張炳煌教授、中國國民黨中央委員會社會部主任水雲翔、中國美術協會理事長李沃源、台灣國際書法聯盟會長陳嘉子、黃登貴大師、淡江大學文錙藝術駐校藝術家沈禎教授、中華大道國際聯合會理事長蔡八來總裁、國立臺灣師範⼤學美術研究所黃光男教授、華梵大學高柏園校長、台灣海峰書畫院院長王海峰、國立台東大學榮譽教授林永發、故宮博物院前主任秘書李月娥、華夏文學院群英會林旺錢、北臺慈惠堂顧問高正昂、著名歌唱家呂麗莉教授、豐溢集團總裁林昊成、前立委林永瑞博士、山東高瑩美術館館長高瑩、著名歌唱家簡文秀老師、書法家楊旭堂老師及沈榕槐老師等400多位貴賓出席開幕典禮，大會主席依尊慧吉祥大活佛帶領120多位貴賓共同開幕剪綵。

依尊慧吉祥大活佛於致詞中說，長期不遺餘力通過各種平臺，尤其是通過中華傳統文化的交流和推廣，希望能促成社會、各國乃至世界的和平。本屆藝術展是一次文化盛宴，是對中華傳統文化的致敬，也是一次古今精神文化的對話。

大會主任委員張炳煌教授表示，已經和依尊慧吉祥大活佛一起在新加坡、馬來西亞、臺灣等地推廣中華書畫文化多年，他對大活佛致力推廣中華文化促進世界和平的精神表示推崇和敬仰。華梵大學高柏園校長於致詞中表示，依尊慧吉祥大活佛的一舉一動都讓人感受到慈悲與智慧。他認為嘎檔文化節有著對下一代傳承歷史和文化的重大意義。