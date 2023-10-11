漢神巨蛋週年慶開跑 將挑戰29億元業績

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漢神巨蛋購物廣場週年慶將於12日起舉行，該商場表示今年引進不少知名店家，例如有百年珠寶設計與傳奇腕錶歷史的Van Cleef ＆ Arpels，另外南部首間MiuMiu專賣店也將於10月開幕，今年週年慶將挑戰29億元的業績，比去年增加約10％。

漢神巨蛋購物廣場是高雄營業額最高的百貨公司，據了解去年年度業績為143億元，而漢神巨蛋每年的週年慶往往可以吸引大批民眾前來消費，該商場今年的週年慶將於12日展開，漢神百貨總部數位行銷部協理袁永慧表示，去年漢神巨蛋週年慶業績為26.3億元，今年則要挑戰增加10％來到29億元。

袁永慧指出，今年國境開放許多民眾都出國遊玩，原本擔心百貨業績可能受影響，但由於旅遊熱門機票大漲，不少消費者衡量之後還是決定留在國內消費，因此今年度迄今的業績比去年更好，全年業績也有機會更上層樓。而漢神巨蛋去年進行大改裝後，將1樓的精品深化，搬到4樓的女鞋也有更亮眼的表現，加上該商場陸續引進知名品牌，如Van Cleef ＆ Arpels、MiuMiu，還有來自名古屋的90年鰻魚飯老店，也都是持續吸引消費者上門的關鍵。

漢神巨蛋今年的週年慶也祭出大獎，只要1人中獎就能4人同遊瑞士14日，總價值高達70萬元。此外也有各項滿額贈活動。