國人近5成有財務NG行為 估至少要1,431萬元才能退休

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國泰世華銀行今（11日）發表台灣首份結合總體經濟模型的「台灣全民財務健康關鍵報告」，會中公布台灣民眾財務健康平均分數為59.2分，低於「良好」的66.3分，有48％的國人有財務「NG」行為，像是沒財務規劃、帳單遲繳、金融知識不足但愛投資等。另國人認為至少要準備1,431萬元才能退休，且退休後每月生活費約需5萬元。

「台灣全民財務健康關鍵報告」是以日常生活支出、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足程度等五大構面進行分析，在今年5、6月間進行調查，共回收有效樣本數逾2萬份，是國內首份結合總體經濟模型的財務健康調查報告。

調查結果顯示，國人對財務健康抵抗與風險承受能力較好，儲蓄率在2022年超過4成，日常收支也比其他表現來得好，近5成民眾的儲蓄水位可支應6個月以上的基本生活所需，但分數最差是財務規劃，其中最大問題是對目標無感，或行動力不足，無法具體落實。

以年齡區分，45～49歲為台灣民眾財務健康狀態的重要分水嶺，平均達61.1分，相較40～44歲平均58.5分來說有顯著成長，但影響財務健康分數的關鍵在於，45～49歲民眾同時面臨子女教養、父母照護、購屋置產及退休準備等多重財務壓力。

調查也顯示，有48％國人有五大財務NG行為其中一項，有31％國人沒有訂定財務目標，24％國人完全沒有檢視財務規劃習慣，13％帳單遲繳、5％國人每月娛樂支出佔比超過收入40％，有3％國人金融知識不足卻經常投資。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢表示，國人財務規劃表現需加強，逾3成民眾過去一年未設立財務目標，更有超過2成民眾無定期檢視財務規劃的習慣，日後若遭遇個人突發需求、時局變化或市場變動時，恐缺乏適時調整財務布局策略的彈性。

國人普遍的前五大財務課題，第一是退休金準備（59％)，也是35歲以上最普遍的財務目標；第二是旅遊基金（45％)，是25歲以下最普遍財務目標；第三，購置不動產（43％)，是25~34歲族群最關心的；第四、第五個別是子女教育基金、長輩照顧費用。

在國人最關心的退休規劃上，調查也發現，國人認為至少要準備1,431萬元才能退休，且退休後每月生活費約需5萬元，但有10％國人對於退休金準備沒有概念。另雖有近6成民眾將「退休」列為財務目標，但其中卻有超過5成沒有實際財務規劃，這對即將迎接超高齡化社會的台灣恐為潛在警訊。