《國際產業》Q3獲利沒更爛 三星股價狂噴4%

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國三星電子11日指出，上季營利預估暴跌78%，主要是晶片業績嚴重下滑所致。三星第3季獲利雖不怎樣，沒想到股價11日卻在盤中一度狂漲超過4%。分析師認為，三星季報結果沒比預期更差，記憶體晶片已走出底部的頹勢，從這份最新財報就可看出。

受到電子產品需求孱弱，以及庫存去化速度不佳影響，三星電子的個人電腦與智慧手機等主要客戶一直在抽單。其實不只是三星，像是韓國的SK海力士以及美國的美光等同行，也一直籠罩在業績低迷的陰影當中。

根據三星這份簡式季報所述，截至9月的3個月內，營業利益估大減13%，降至2.4兆韓元，約18億美元左右。第3季獲利與外界預估減少的幅度差不多，加上沒有比第2季曾創新高虧損的95%減幅更差，故三星股價才會大漲。

日前，美國政府釋利多，讓三星電子與SK海力士得以豁免，繼續可使用在中國大陸生產晶片的外國設備。所以，即使三星電子上季財報不如意，但放眼未來，已經掃除部分營運的不確定性。根據最新統計，SK海力士今年迄今股價已狂噴至少大漲60%，三星電子也有25%的漲幅。

為了不落隊，三星也積極參與人工智慧AI項目，積極追趕SK海力士的腳步，因為三星的這家韓國同業，是NVIDIA下一代DRAM產品的唯一供應業者。三星曾表示，最晚在2024年前，要將高頻寬記憶體（HBM）產能擴增兩倍。

在市場需求真正出現之前，三星與SK海力士也藉由減產個人電腦，以及手機使用的NAND快閃記憶體晶片，來度過景氣寒冬。彭博社認為，三星電子除了可在晶片、消費性電子產品以及智慧手機方面，繼續是全球科技的領頭羊，也可受益於折疊式手機的強勁業績表現。

三星這家全球最大的智慧手機製造商，已推出第5代可折疊的智慧手機，並涉入蘋果尚未進入的領域。預估三星顯示器的銷售量，可因智慧手機採用更大螢幕受惠。

在此份較簡式且初步的財報出爐後，三星電子預估在10月底左右，會出具更加詳盡的財報內容。三星先前曾指出，預估2023下半年，業績可望復甦。在晶圓代工項目，三星也希望能迎頭趕上台積電，但目前看起來是事與願違。

產業分析師指出，三星的行動裝置以及顯示器業務通常在第3季度相對強勁，因為此季是三星推出旗艦型智慧手機的時期。同時，蘋果等主要大客戶對面板的需求，也會在最新手機產品像是iPhone推出之前就會先行增加。

市場預估，三星行動部門的營業利益可能達3兆韓元，與去年同期差不多。三星果然在上季推出更先進的可折疊式智慧手機，雖然全球智慧手機需求不佳，但三星卻賣得還算不錯。