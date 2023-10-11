網通與AI伺服器需求旺 邁科9月營收續創同期新高

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邁科（6831）今日公布9月合併營收為1.62億元，月增12.53％、年增42.83％，創下歷年同期新高。邁科表示，營收成長最主要的動能來自於AI伺服器需求上升以及網通產品有感回溫，網通出貨量較大的主要是與機房設備相關的產品，以VC（Vapor Chamber）架構為主的散熱產品。

電子產品不斷推陳出新，產品功能也越來越強大，其關鍵在於內建晶片效能不斷提升，包括手機、平板、筆電、以及伺服器等皆有主晶片控制。隨著晶片效能快速提升，所需的耗電量同步增大，產生的熱功耗也加大，導致出現產品散熱不及，因而需要外接輔助散熱設備，以避免出現過熱影響系統正常運作，縮短產品壽命的需求。

散熱設備在晶片熱功耗越來越大之下，必須不斷發展新技術，來因應更大的散熱需求，從氣冷散熱到水冷散熱，以及散熱效果最好的浸沒式散熱方案，許多散熱方案因應而生。根據MarketsandMarkets市場研究指出，全球散熱方案產值預計到2028年將達193億美元，年複合成長率約10％，散熱需求將逐年增加。

除了氣冷散熱產品近期出貨暢旺外，邁科的水冷散熱產品目前仍在送樣、試產階段；水冷散熱技術門檻高於氣冷散熱，可負荷的熱功耗也比氣冷高出許多，若成功量產，該產品的利潤將優於氣冷散熱，有利於產品組合改善及毛利率的提升。另外，邁科正與Intel攜手合作浸沒式液冷散熱技術開發，該散熱技術較水冷散熱效果更佳，預期未來將被廣泛應用，藉以提升散熱效果和可靠度。

展望第四季，PC產業底部已逐漸浮現，AI伺服器的需求也明顯增加，邁科目前整體訂單能見度可達3個月以上，其中網通與伺服器訂單能見度最高。在新產品方面，用於電動車的散熱產品在本季將小批量試產；另外，市場預計電競NB明年將有一波換機潮，對於相關散熱產品出貨亦有助益。

邁科今年前9月累計營收與去年同期相比雖然仍為負成長，惟已逐月縮小差距；法人預估，在網通產品與AI伺服器需求強勁之下，第四季營收將維持高檔水準，全年營收和去年相比可望由負轉正。