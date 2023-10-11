上緯業外風電處份三進補 股價強勢表態

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上緯投控（3708）受制大陸風電市況復甦趨緩，新材料布局仍待時間發酵，本業營運動能明顯受阻；不過，上緯已公告三筆業外風電事業處份計畫，烘托獲利大吞補丸，法人推估今年光是風場業外就可望貢獻超過1個股本獲利，激勵股價強勢表態。

上緯投控第二季受到處分海洋國際股權案獲利6.8億元入帳，上半年EPS達7.31元；另公告處分風睿能源，預估處分利益超過3,800萬元。隨著海能風場（Formosa2）於第二季完工，將持續認列海能里程金進帳，適時彌補前八月營收年減2.53％，本業衰退收益缺口。

上緯投控出售海洋風場（Formosa1）剩餘7.5％股權予北美私募股權公司Stonepeak，預計獲利約6.8億元，於第二季完成認列；隨著海能風場（Formosa2）於第二季完工，將持續認列海能里程金進帳，獲利表現進補。

上緯投控表示，處分風睿能源股權案交易數量2,512萬7055股，交易總額800萬美元，交易對象為巔峰海景投資公司。海能風電（Formosa2）裝置容量376MW，最後一次收款（電業執照）預計今年第三季。

上緯去年推出革命性創新產品可回收熱固樹脂、可立解產品，包括碳纖維拉擠板材及其降解後型態、再生碳纖維塑膠粒、再生碳纖維氈；除已在國際、大陸風機客戶進行認證，將持續自行車、冰上曲棍球等認證，推展更多下游應用。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，推出循環再生利用材料EzCiclo ＆ CleaVER，擴大綠色、循環經濟耕耘能量；發展重點將投入到熱固樹脂所製複合材料產品退役後的循環再生利用的閉環工程實現，並將於台灣、大陸及歐洲相繼投入循環再生產品，迎接低碳經濟時代。目前台灣已建置回收示範線，一年可處理40噸回收複合材料；預計2024年在大陸建置產能，一年可處理2,000噸回收複合材料，最終設計產能為5,000噸；歐洲產能建置則在洽談中。