《電週邊》微星9月營收創今年高 揪SEGA穿越古埃及玩歷史遊戲

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【時報記者任珮云台北報導】MSI微星(2377)9月營收創今年新高，主要受板卡以及電競筆電出貨提升，9月營收達181.1億元，月增7.2%，年增39%。第三季營收為489.18億元，較上季增加18.5%，年增26.8%，創6季新高。微星今天宣布與世界著名遊戲品牌公司SEGA建立新遊戲夥伴關係，聯手為玩家帶來備受期待《全軍破敵：法老》遊戲體驗。為此次合作，MSI推薦優質電競顯示器和電競桌機，提供最佳視覺效果和流暢的遊戲體驗，仿真古埃及世界。

《全軍破敵：法老》這款歷史遊戲中，踏上穿越古埃及的戰略航行。沉浸在令人驚嘆的影像、引人入勝的遊戲玩法和豐富的場景中，將玩家帶入古代文明和戰略戰爭的世界。玩家在該策略遊戲中，透過管理龐大的軍隊、參與外交並建立帝國，爭取勝利。

MAG 274UPF電競顯示器配備27英寸4K UHD高解析度和量子點技術、144Hz刷新率、1ms GTG反應時間，擁有不閃頻/減藍光保護雙眼外，滿血HDMI2.1，帶領玩家在《全軍破敵：法老》遊戲中，擁有栩栩如生的每個遊戲細節。

MEG Trident X2搭載INTEL第13代處理器、最高可升級至NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，配備Silent Storm Cooling 3散熱系統、獨立氣室電源供應器、Air Baffle以及280mm一體式水冷強化冷卻效果，完勝由零組件所發起的溫度挑戰，讓玩家得以擁有毫不妥協的極致效能。搭配HMI 2.0面板，提供玩家更直覺式的操控體驗。