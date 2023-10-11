營業稅起徵點提高？財長：需全盤研議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

小規模營業人每月銷售額在新台幣8萬元以下，無須課徵營業稅，立委認為物價、薪資水準攀升，免課稅標準應隨之調高至20萬元。對此，財政部長莊翠雲表示，財政部需蒐集相關資料，將全盤研議後再對外報告。

立法院財政委員會今天邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏、莊翠雲就「特別預算常態化破壞財政紀律如何改善」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委鍾佳濱指出，現行營業人平均每月銷售額（銷售貨物）不到8萬元，就免開統一發票、也未達營業稅起徵點；銷售額8萬元至20萬元，可免開發票、適用營業稅率1%；銷售額20萬元以上，需開發票、適用營業稅率5%。

不過，鍾佳濱認為，此標準訂定年代久遠，現在物價、薪資水準已高於過去，業者經營成本增加，因此課稅標準應隨時代調整。

他建議，營業稅（銷售貨物）起徵點，從現在的平均每月銷售額8萬元調高至20萬元；銷售額20萬元至50萬元者免開發票、適用營業稅率5%，但符合特定條件者，給予優惠稅率1%；同時，需開發票、適用營業稅率5%的銷售額門檻，拉高至50萬元。

對此，莊翠雲表示，針對營業稅起徵點、小規模營業人標準等，財政部需蒐集相關資料，全盤研議後再對外報告。鍾佳濱並要求，財政部在3個月內提交書面報告。

依財政部規定，現行營業人使用統一發票銷售額標準，為平均每月20萬元，符合規定的營業人，可提出申請、經核准者得免用統一發票，由國稅局查定銷售額，按季發單課徵營業稅。