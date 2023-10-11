旅行社淡季不淡 9月營收續旺

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9月是傳統旅遊淡季，但根據旅行社陸續公布的9月營收，受惠去年基期低及今年報復旅遊需求，普遍寫下淡季不淡的高成長表現，雄獅9月營收創疫後次高紀錄；旅天下9月營收年增21倍，且較疫前同期成長近4成。

雄獅9月營收新台幣22.08億元，年增574%、月增2.5%，寫下解封後的次高紀錄，僅次於今年7月表現。累計前9月營收154.48億元，年增782.18%。

雄獅表示，持續擴編歐洲、日本等海外公司人力，以消化日益增加的旅遊需求，並且提早運作2024年飯店及元件採購，同時積極發展高價市場旅遊。

與雄獅同集團的旅天下9月合併營收約2.93億元，年增21倍，且較疫前同期大幅成長近4成，累計前9月營收19.29億元，年增19.74倍，較疫情前同期提升3%。

旅天下指出，第3季合併營收9.36億元，較疫情前2019年同期成長52%，成長主因是旅天下擴增獨包日本函館機位，自7月起，從每週1班增加至4班，幾乎班班完銷，而暑假期間原本就是親子旅遊旺季，加上疫後旅遊熱度不減，長、短線銷售速度都較往年佳。

同時，旅天下表示，至今全台已有45家通路加盟門市，產品加盟商則有58家，未來宜蘭、嘉義等地將成為加盟拓展重點，未來將持續深化與加盟商合作型態。

展望第4季，旅天下看好員工獎勵旅遊商機，10月已接獲儀器製造業300萬元訂單；接下來也將進入北海道與東北旅遊旺季，旅天下瞄準賞楓戲雪商機與歐洲耶誕跨年等主題旅遊，目前訂單踴躍。

五福旅行社9月營收4.76億元，和8月旺季水準幾乎相當，年增21.72倍，累計前9月營收33.91億元，年增3221%。

燦星旅9月營收1.06億元，年增14.96倍，但月減31.07%，淡旺季趨勢較為明顯，累計前9月營收74.4億元，年增1,798%。