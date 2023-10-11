烏日首座大型親子館登場！ 托育、親子活動、婦女培力服務「一條龍」

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台中市烏日綜合社會福利館落成啟用！台中市長盧秀燕11日出席烏日區親子館及公托揭幕典禮，加上原先進駐的婦女及新住民培力中心，盼未來提供烏日區民眾托嬰、親子、早療、婦女福利及新住民家庭等多元服務，打造跨齡友善的共融空間。

台中市烏日綜合社會福利館歷經2次流標，還一度遭中央收回補助款，終在2019年動工，期間克服缺工、物價上漲問題，歷時3年多，11日落成啟用，盧秀燕以及在地市議員吳瓊華、林昊佑、林孟令、張家銨與曾威全到場揭牌。

盧秀燕說，烏日是台中市重要的交通樞紐，在烏日設置綜合社會福利館具有指標性意義。社福館鄰近火車站、高鐵站及74號快速道路匝道口，交通便利，而周邊是住商及文教區，滿足居民幼兒照護、親子活動和婦女培力的需求。

她說，台中市公托已由5處增到37處，收托1030位嬰幼兒；親子館由4間增至14間，加上mini親子館，共達到26處，感謝衛福部社會及家庭署及所有議員支持「區區親子館」及「公托倍倍增」計畫，今年預計還有南區、龍井、外埔和西屯4處公托竣工。

社會局局長廖靜芝表示，烏日社福館共3層，1樓烏日三和公托收托60名0致2歲嬰幼兒；2樓親子館提供0至6歲嬰幼兒及家長托育諮詢、親子活動、教玩具借閱等服務；3樓提供婦團及女性休閒舒壓及學習成長的多元空間。

吳瓊華說，今日烏日第2座公托開幕啟用，受托時間和環境都非常完善，讓每位家長放心，每月收費也僅讓家長負擔1500元，令許多年輕父母受益；張家銨則呼籲，「區區親子館」計畫以大型親子館及Mini親子館合計，但Mini親子館卻是以托育資源中心更名而來，認為不能只流於口號，服務內容也應升級。市府應對台中市的親子館有明確定位，再依各區需求規畫大小親子館甚至社福館的設置，「不能只是口號先到，服務不到。」