恐慌指數之父Dan Galai首度來台 中山大學辦大師講座

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中山大學國際金融研究學院連同證交所、期交所及合庫金控，10月17日將舉辦「恐慌指數的過去與未來VIX—the Past and the Future」指數大師講座，邀請VIX恐慌指數聯合創始人、以色列希伯來大學名譽教授Dan Galai首次來台開講。中山大學副校長兼國金學院院長郭志文表示，Dan Galai將透過市場對於VIX恐慌指數的反應，分享其對當前全球經濟局勢的看法。

「這是一場超級重量級的大師講座！」郭志文強調，全球經濟劇烈變動，市場上最搶手的就是金融與科技的跨域人才。透過中山國際金融研究學院邀請希伯來大學名譽教授Dan Galai，以及未來與以色列希伯來大學工商管理學院的合作，期盼能培育跨國金融科技人才，吸引更多國際機構和資金來到臺灣，為臺灣資本市場注入新活力。

中山大學國金學院指出，Dan Galai現任希伯來大學工商管理學院Abe Gray講座教授，以及Sigma Investment House總裁，過去曾擔任希伯來大學工商管理學院院長，在學術界享譽盛名。同時，他也是國際著名的金融家，專精風險管理、財務工程，以及衍生性金融商品。1980年代，Dan Galai與 Menachem Brenner 共同發表學術論文，創造波動指數（Volatility Index, VIX），也就是目前市場上的「恐慌指數」，成為衡量股市波動性的熱門預期指標。

本次Dan Galai首次來台展開系列座談，將於10月12日至臺灣期貨交易所、10月13日至國立中山大學與教師學術交流、10月14日至國立中山大學國際金融研究學院，以及10月16日至臺灣證劵交易所進行一系列的學術演講。

中山大學表示，中山大學的「國際金融研究學院」成立於2022年3月，是臺灣第一家由產官學攜手成立的學院，延攬具國際金融機構實務經驗的國際師資，以英語授課模式，聚焦金融創新與實作並用，解決產業界在商業模式上面臨的各種問題。在台灣銀行董事長呂桔誠牽線下，國際金融研究學院在今年七月份由前院長董瑞斌（現合庫金控董事長）帶領學院國際資產管理研究所學生，至金融領域享譽盛名的以色列希伯來大學進行為期一週數位金融的短期課程，因而促成希伯來大學名譽教授Dan Galai來台訪問。明年春季希伯來大學更多重量級教授相繼來台，未來將與國際金融研究學院會有更多的學術交流。