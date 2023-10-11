小犬過境蘭嶼力拚災後復原 台東縣府成立救災專戶

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小犬颱風17級陣風横掃蘭嶼地區，全島災情嚴重，台東縣長饒慶鈴7日宣布每戶初步從寬發放5000元慰問金，因受創災損高達3億元，她今天再宣布，台東縣府社會處設立「小犬颱風災害救助專款專戶」協助捐款，直接幫助最需要的蘭嶼鄉親，期盼讓捐款發揮最大效應。

台東縣政府社會處在雙十連續4天假期服務不打烊，整備民生物資、淨水設備運送到蘭嶼，提供民眾即食品及飲用水，並媒合相關專業技士進入蘭嶼檢修社區照顧關懷據點及弱勢家戶房屋水電，社工人員持續關心獨居長者、脆弱家庭，及受損家戶，提供災後復原就業、救助等相關資源及服務。

社會處表示，此次小犬颱風造成蘭嶼災損相當嚴重，初估重建經費相當龐大，為因應災後各項復原清理需求，縣府已動用災害預備金，並積極申請中央災害補助，縣長饒慶鈴也特別指示社會處儘速成立小犬颱風災害捐款專戶，回應各界持續的關心。

為方便善心人士捐款及專款專用，並避免資訊混淆，縣府今日對外公布捐款專戶，（004）台銀行台東分行，台東縣政府台東縣社會救助金專戶，帳號023-038-295107，指定項目「小犬颱風災害救助專款」。

民眾可透過ATM及網路銀行轉帳捐款方式，讓愛心更便捷。如需收據，捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址（如無需索取收據，也請提供捐款人姓名，以利後續徵信登帳作業），捐款事宜詳洽台東縣政府社會處社會救助及社工科089-350731分機232羅小姐。

饒慶鈴說，感謝辛苦的救災人員及各界愛心，縣府持續進行小犬颱風災後重建復原工作，讓蘭嶼鄉親早日回歸日常生活。