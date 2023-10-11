真正的替代道路！ 台62銜接國5年底完成可行性評估

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連假期間國道5號壅塞，但因濱海公路與北宜公路路程長、彎道多，用路人寧可選擇塞在國道上，為此催生台62線延伸至宜蘭，今天（11日）立法院交通委員會赴宜蘭考察，對於延伸案，交通部長王國材說支持，並表示年底可行性評估完成，盼完工後的道路「是一條真正可以替代國5的道路！」

公路局表示，台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城，在北部路段有四腳亭或瑞芳作為起點的2方案，中間段會避開翡翠水庫集水區，在宜蘭的終點路段則有X、Y、Z等3方案，亦即延伸案會有6方案；但行經鳥類棲地X方案，經評估後不可行。

公路局說，方案Z民房拆遷較少，路線靠近宜蘭交流道；方案Y民房拆遷稍多，但路廊鄰近台2，利於重車行駛，目前優選是Y方案，如選擇Y方案全長共計45.29公里，其中橋梁有22公里，隧道有21公里。

交通部長王國材坦言，過去在討論國5的替代道路，台2、台9線沒人要走，非常難替代國5，延伸案「比較像國5的替代道路方案。」他支持這案子，年底可行性評估定案後，後續就是核定、綜合規畫、環評等程序。

立委陳歐珀請公路局加速可行性研究評估，以及後續環評工作，期待能在2026年前發包施工。至於高鐵延伸至宜蘭，王國材表示，正進入環評階段，全國民眾都很喜歡到宜蘭，希望把國5塞車的問題用鐵路、台62線延伸作為替代道路來解決。