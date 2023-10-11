大葉大學校長出缺超過9個月 教育部將派代理校長

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私立大葉大學校長從去年11月起出缺，到現在都還未找到新校長，已嚴重影響學校運作。教育部長潘文忠今天表示，教育部將對大葉大學派出代理校長，至於董事會運作是否違反規定，也將依法處理。

大葉大學去年11月校長出缺後，12月辦理遴選。副校長葉釋仁獲得5位董事推薦，另有兩人登記為候選人，不過葉釋仁的母親葉林月昭為董事，違反《私校法》董事的直系親屬不得擔任校長的規定，最後另兩位候選人也退出，導致新校長難產。

之後大葉大學又重啟第二次校長遴選，推現任校董方文昌為內定人選帶職參選，另二位合格候選人獲悉憤而退選抗議，校長再度難產。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，民進黨立委范雲直指現今私校的校長遴選機制已經失靈，她以大葉大學為例，指出董事帶職選校長、董事會球員兼裁判自行組織校長遴選委員會、公開徵求校長候選人時間過短等問題，都讓校長遴選機制公平性令人質疑。

潘文忠表示，教育部將依《私校法》的規定，對大葉大學派出代理校長，目前正在徵詢人選中。至於董事會的運作是否有違法，教育部將依法處理。

教育部高教司長朱俊彰表示，大葉大學校長去年11月出缺後，依《私校法》規定，學校要在6個月內選出新校長；如果沒有，教育部給予3個月改善期。大葉大學在9個月時間內都沒有選出新校長，教育部已在9月1日告知學校，將派出代理校長，目前正在徵詢退休校長或具有行政經驗的人的意願，看他們是否願意擔任大葉大學代理校長。