屋奴窮到只剩房？「1招退休月領4.6萬」2類人最適合

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【旺得富理財網 黃順德】退休族除勞保、勞退之外兩筆退休金，更應該擬定個人退休理財計劃，其中保險、股票、ETF、基金等都是熱門理財工具，另有一項養老新措施「以房養老」（不動產逆向抵押貸款）逐漸受到有殼銀髮族青睞；據金管會統計，截至今（2023）年9月底，已有15家銀行提供「以房養老貸款」服務，核貸件數累計達7,446件、核貸額度累計約426億元，年成長率分別達17.22％、17.68％。

對於退休族來說，「現金流」要持盈保泰，還要考慮長壽風險，國人退休後的餘命預估達23至25年，若以每月平均退休生活費用30,000至40,000元計算，建議每人至少要準備800至1,200萬元退休準備金，倘若退休後若還有固定收入，退休金就可以再少一點，「以房養老貸款」是一個創造現金流選項。

財經學者認為，「以房養老貸款」適合兩類人，一是「缺錢養老者」，每個月穩定從銀行獲得一筆資金，避免無人照顧、臨時生病，或因其他事情需周轉資金，卻毫無現金可運用，且保有「住在家裡」的權利，不用額外負擔養老院費用，另一類人則是「持有多房者」，可透過活化資產能獲取穩定現金流。

銀行業者指出，以70歲的王老先生在北市有房子鑑價2,000萬元為例、貸款成數7成，貸款期間25年，換算下來每月約可領46,000元，25年合計累積領取1,380萬元，作為養老生活金，且可結合安養信託或不動產保全型信託，有效進行資金管理。

不過，隨著央行自去（2022）年第一季起利率連五升，利率最高已來到4％，以房養老族備受衝擊，目前合庫、土銀等最低利率還壓在3％以內，不過合庫最低利率已從2.4％上升至2.483％，土銀則來到3.16％，華銀更從3.07％起跳，一銀直接飆破4％；銀行業者表示，以房養老對申貸者來說，也有長壽風險，若貸款期限屆滿，申請人尚健在，就必須面臨償債壓力。