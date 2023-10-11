助力探月工程 長白山40米口徑射電望遠鏡建設啟動

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大陸央視新聞用戶端報導，中國科學院上海天文台主導建設的長白山40米口徑射電望遠鏡建設專案，11日在吉林省長白山保護開發區啟動。該望遠鏡建成後將承擔中國大陸探月工程四期和深空探測的測定軌等任務，並促進中國大陸射電天文科學觀測研究發展。預計，長白山40米口徑射電望遠鏡及其台站建設將於2024年底前完成。

建成後的長白山40米口徑射電望遠鏡，是一架全實面、全可動、高精度、多用途的地平式射電望遠鏡，未來計畫配備7個波段高靈敏度制冷接收機，實現700MHz至50GHz連續頻譜覆蓋，以及S／X雙頻段同時觀測，具備升級到86GHz觀測的潛力。

未來該射電望遠鏡建成後，將與今年9月啟動建設的日喀則40米口徑射電望遠鏡、上海65米天馬望遠鏡、上海25米佘山望遠鏡、雲南昆明40米望遠鏡、烏魯木齊南山26米望遠鏡和上海VLBI數據處理中心一起，共同構成中國科學院上海天文台的「六站一中心」觀測網，從而有效改善和提升中國大陸現有甚長基線干涉測量網構型、增強觀測能力，更好地服務中國大陸深空探測的測定軌任務。

另外，長白山的冬季空氣乾燥，晴天數多，尤其適合望遠鏡開展在高頻段的觀測。長白山40米口徑射電望遠鏡的建設將提升中國大陸射電天文科學的研究能力，推動中國大陸在超大品質黑洞、緻密天體快速時變及引力波電磁對應體、銀河系動力學研究、高精度天地一體化參考架等一系列天文學前沿領域的研究中取得更多創新性成果。