不將庫存責任攬一身 農業部擬降雞蛋關稅：業者可自行進口調節

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面對國內長期的缺蛋，政府於今年3月執行短期專案進口，先前有學者指出，政府可調降雞蛋關稅讓業者自行進口雞蛋供加工與民生所用。農業部今（11）日鬆口，未來擬規劃降低雞蛋關稅，好讓業者自行進口蛋來因應需求調節，之後安全庫存就不一定都要由政府來做。

今日農業部於立法院經濟委員會進行業務報告，許多立委針對進口蛋的爭議提出許多看法。

農業部代理部長陳駿季指出，雞蛋是國人的重要食物來源，過往9成以上都是國內自足，業者也能從可進口國家自行進口加工，然而去年底H5N1禽流感盛行，國內的雞沒有太多抗體，雞隻死亡加上老母雞換羽和淘汰等而造成用蛋缺口，當缺口5％也就是120多萬顆的時候還能透過調度因應，但當缺口進一步變大時就必須進口，這是唯一的選擇。

陳駿季進一步指出，台灣過去並沒有大量進口雞蛋的經驗，隨著12國可專案進口雞蛋，目前貿易業者也能自行進口，但國內雞蛋供需未來可能還不是那麼穩定，預估今年秋冬的禽流感疫情還是高風險，1-2年病毒還沒本土化下仍會有傳播風險，不排除把降低進口蛋關稅納入政策，但要降多少、何時調降都還在規劃階段。

陳駿季說，未來將持續加強禽舍的改建以及加速老母雞的退場來拉高產蛋率，同時也會盡量減少換羽母雞來進行生產，畢竟很不人道。