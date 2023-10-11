大陸經濟被西方看衰！花百年也慘輸美國？專家揭關鍵

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【中時新聞網 郭宜欣】國際貨幣基金組織（IMF）將今年大陸的經濟成長率預測從5.2%下修至5%，明年的經濟成長預測也從4.8%降至4.2%，引起大陸無法超越美國的討論。對此，專家認為，如果大陸能夠保持經濟成長率4至5%的速度，依然有很大的機會在2035年超越美國。

南華早報報導，IMF的報告提到，大陸面臨房地產危機和消費信心衰退所帶來的衝擊，尤其在新興市場和發展中經濟體中，大陸的消費缺口比較大，反映出疫情期間當局對流動性進行的嚴格限制。

中國國際期貨總經理王永利則將美中的差異，歸因於經濟結構與周期的不同，「疫情、美國主導的牽制措施及地方政府的債務，讓大陸面臨更加複雜的挑戰，造成投資與出口陷入疲軟。」

王永利提到，反觀美國家庭與企業的財務狀況在疫情期間並未受到劇烈的衝擊，聯準會的升息行動也讓資本大量回流美國，使經濟、消費保持強勁。

經濟學家、全球化智庫（CCG）創辦人王輝耀則認為，大陸經濟基本面依然穩固，前景預測出現差異，主要是受到匯率的影響，「只要能將年度經濟成長率維持4至5%，大陸仍有高機率在2035年超越美國。」

美國經濟研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）則有不同看法，他們認為大陸國內生產毛額在本世紀都無法追上美國，更不可能在十年內達標，「大陸許多停滯不前的改革拖累前進腳步。」