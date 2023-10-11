環境部長視察彰化廢棄物處理 環團民代動員踢館反焚化爐

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「請部長救救我們彰化縣民！」環境部長薛富盛、經濟次長林全能及立法院社會福利及衛生環境委員會今天到彰濱工業區考察中部地區廢棄物處理及勞工職業訓練現況，反晶鼎焚化爐自救會成員動員到場抗議，福興鄉福寶村長黃耀輝向環境部長薛富盛下跪，要求立即撤銷晶鼎焚化爐開發案及豐堉焚化爐停止運轉。

環境部長薛富盛與立委吳欣盈、黃秀芳、陳椒華及彰化縣環保局長江培根等官員民代，今天上午到彰濱工業區去視察豐堉焚化爐，實地了解中部地區廢棄物處理及勞工職業訓練現況，一行人還未到場，反晶鼎焚化爐自救會成員已在現場抗議，隨後並向官員遞交陳情書。

彰化縣環保聯盟指出，彰化縣不缺焚化爐，全縣已有9座焚化爐，處理量每年高高達725萬1309公噸，每日處理量為1986.66公噸，不管事一般廢棄物焚化爐或事業廢棄物焚化爐，都有很高的餘裕量，不需要增設經鼎焚化爐，來危害縣民的健康及增加農漁牧的食安風險，應立即撤銷晶鼎焚化爐開發案及豐堉焚化爐停止運轉。

福興鄉福寶村長黃耀輝向環境部長薛富盛下跪指出，彰化縣是農漁牧大縣， 2017年肺癌彰化居全國之冠，目前焚化爐更是全國密度最高，彰化縣不應再增設焚化爐，彰化是農漁牧生產重鎮，透過食物鏈，全國都是汙染的受害者，彰化縣民不是二等公民，「我們要健康、要食安，拒絕成為焚化爐大縣！」

「我們不是鋼鐵人！」黃耀輝說，彰化北臨世界第4大的台中火力燃煤發電廠、南臨台塑六輕是全世界最大的單一石化園區及全國第2大的燃煤發電量，空汙南北夾殺下，同時彰濱工業區已經有6座事業焚化爐，彰化縣民要吸這麼多的焚化爐廢氣，情何以堪？

到場抗議的蚵農指出，彰化沿海的蚵田是他們祖先一代一代傳下來，一家生計都是靠養蚵在維持，但受中火及六輕影響，收成大減，這幾年風電大舉進駐，更是雪上加霜，現在又要再設焚化爐，是要將他們逼上絕路嗎？能不能留一條活路給他們。

環境部長薛富盛未直接回應自救會及環團提出撤銷晶鼎焚化爐開發案及豐堉焚化爐停止運轉的兩大要求，他表示，今天是到彰濱工業區實際了解政府部門推動環境政策與兼顧產業發展與環境保育，聽聽在地的聲音，彰化鄉親的聲音他有聽到，也會帶回部裡討論。