《生醫股》保瑞前3季營收破百億 再創歷史新高

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【時報記者王逸芯台北報導】保瑞(6472)今(11)日公告9月自結合併營收為10.16億元，月增加約2%；累計今年前三季自結合併營收達109.95億元，較去年同期成長111.6%，並已超越去年一整年的合併營收總額，再度改寫歷史新高，2023年全年成長力道強勁。

保瑞表示，因旗下安成藥業自2023年4月起已不再代理銷售低毛利之癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg，使得9月營收較去年同期減少約44%，然兩大事業體業務仍持續穩定發展；其中，9月全球代工CDMO事業體業務持續增溫，較8月增加約12%，連續兩個月繳出月成長的亮眼表現。此外，安成藥業於8月中旬併購之6個美國市場品牌藥產品陸續完成存貨交接，並與客戶接洽合約移轉事宜中，其中營收貢獻最大的憂鬱症用藥Forfivo XL已提前在9月中旬透過AG通路開始出貨並認列營收，其他品項則將如期於第四季起陸續出貨，強化第四季及2024年全球市場銷售業務之成長動能。

保瑞旗下另一子公司保瑞聯邦與台灣保健營養品領導廠商晨暉生技之股份轉換案亦已訂於10月13日同步進行股東臨時會決議。晨暉生技在日前首度受到素有「亞洲保健品奧斯卡獎」之稱的全球營養成分獎（亞洲區）獲得肯定，與其客戶合作之「娘家大紅麴」亦獲頒草本類年度最佳產品，這是第一次有台灣公司獲此殊榮，此成就不僅大幅提升晨暉產品在國際市場的能見度，對於雙方順利通過股份轉換案後，加速擴大產品組合、拓展國際通路布局等策略亦奠定了強大的競爭優勢。