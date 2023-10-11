內政部核准金門西山農地重劃案 預計2026年初完成開發

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金門縣政府所推動西山農地重劃案向前邁進一大步，近日已獲得內政部核准重劃計畫書，將進入實質重劃開發階段，以改善農業生產環境。縣長陳福海期許地政局能掌握契機，協助金寧鄉公所早日落實農地重劃工程。縣府正進行公告重劃計畫，後續將辦理發包事宜，預計2026年初完成重劃開發後，點交土地予地主。

根據地政資料顯示，西山農地重劃區面積約58公頃，涉及地主4百餘人，是金門縣繼2008年烈嶼鄉大山頂農地重劃案後，時隔十餘年，再次新啟辦的農地重劃案。

地政局長呂清福指出，土地是所有發展的基礎，縣長陳福海上任後劍及履及多次偕同金寧鄉鄉長楊忠俊、后盤村村長許明吉，現地瞭解西山農地重劃區內環境現況，並多次至地政局召開會議關心重劃進展，期許早日讓鄉親看到重劃成果。

呂清福也透露，該案是陳福海於上一任縣長任內，陳報內政部獲核准辦理農地重劃先期規劃，並由內政部土地重劃工程處協助辦理重劃工程規劃設計，在中央與地方合作協力下推動，如今陳福海再掌縣政，也讓該案由紙上規畫，進入將實質開發之階段。

陳福海表示，期朌透過農地重劃，讓土地活化的精神，重整可能原本畸零細碎的土地，使耕地坵形方整，並佈設農水路等設施，改善農業生產環境，讓鄉親能更有效地使用，發揮農地的價值。

金寧鄉長楊忠俊則表示，鄉親多年期朌此區重劃，推動過程中，鄉公所在縣府地政局協助下，也成立農地重劃協進會彙集反映地主代表意見，供重劃規劃研處。對於重劃計畫書獲內政部核准，楊忠俊也開心的說，本於政府一體，鄉公所將與縣府地政局協力合作，由鄉公所代辦西山農地重劃工程，工期約600天完工。