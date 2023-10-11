緯創帶量殺 矽統、創意飆漲停 金融股吃紅 15檔閃金光

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台股今（11）日開高，盤中最高來到16,729.5點，跨越季線關卡，隨後指數壓回，收盤報16,672.03點，上漲151.46點，漲幅0.92％，順利站上半年線，成交量3,589.84億元。

權值、高價股表現強勢，台積電上漲2.26％，收在544元，市值重新站上14兆元大關，聯電上揚3.76％，收在46.9元，聯發科漲幅3.56％，收在814元，股王信驊飆漲6.87％，收在3,035元。

IC設計族群漲勢強勁，矽統、創意、系微齊奔漲停，軍工股也有所起色，雷虎上漲8.06％，八貫揚升7.27％，航運股表現不佳，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海分別下跌6.76％、5.44％、3.62％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計宏旭-KY、麗臺、智捷、天蔥共15檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，油電燃氣類股及橡膠工業類股表現亮眼，漲幅分別為3.53％、2.4％，電腦／周邊設備類股表現疲軟，下挫3.24％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔6％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為宏旭-KY（2243）、麗臺（2465）、矽統（2363）、新建（2516）、佳龍（9955）、創意（3443）、峰源-KY（6807）、雷虎（8033）、八貫（1342）、美律（2439）。

今日上市有10檔股票9％以上跌幅，其中5檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為迎廣（6117）、聯德（3308）、科妍（1786）、海華（3694）、建準（2421）、鈺邦（6449）、和康生（1783）、緯創（3231）、光聖（6442）、太極（4934）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、矽統（2363）、定穎投控（3715）、聯電（2303）、華邦電（2344）、廣達（2382）、長榮航（2618）、中信金（2891）、英業達（2356）、元大高股息（0056）。

上櫃12檔8％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為智捷（8176）、天蔥（2740）、弘煜科（6482）、紅木-KY（8426）、禾昌（6158）、系通（5348）、驊宏資（6148）、系微（6231）、勝品（6556）、台灣銘板（6593）。

今日上櫃有18檔股票有9.5％以上跌幅，其中13檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序旭品（3325）、艾訊（3088）、金穎生技（1796）、皇將（4744）、豪勉（6218）、逸昌（3567）、萬在（4543）、笙科（5272）、科嶠（4542）、鑫聯大投控（3709）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、旭品（3325）、金居（8358）、笙泉（3122）、台燿（6274）、威剛（3260）、力致（3483）、華星光（4979）、精剛（1584）、創威（6530）。