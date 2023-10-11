南臺科大結合產業為花蓮慈濟醫學中心打造「髓緣元宇宙」虛實整合數位平台

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慈濟骨髓幹細胞中心自1993年10月20日成立骨髓捐贈者資料庫至今，即將屆滿30周年，該中心於日前假花蓮慈濟醫學中心靜思堂舉行慶祝30周年之「髓緣30」記者會。

記者會除了慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長吳彬安、慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁、資深關懷志工林雪珠等慈濟重要人士參與外，並邀請南臺科技大學健康醫療暨人工智慧科技研究中心主任張萬榮教授、多媒體與電腦娛樂科學系張華城教授、電子工程系陳銘哲助理教授與佐臻公司王獻章總經理等人與會，共同見證臺灣造血幹細胞捐贈史的新頁。

此次記者會中除向所有的志願捐贈者、關懷志工致敬外，更展望該中心未來30年的願景，並對外界發表了針對造血幹細胞移植之「髓緣元宇宙」虛實整合數位平台。為了超越時空的限制，南臺科技大學透過產學合作方式與佐臻公司一同與慈濟骨髓幹細胞中心合作推出「髓緣元宇宙」虛實整合數位平台。該平台為全臺第一個使用VR技術來實現造血幹細胞醫療知識推廣之「造血幹細胞元宇宙空間」，也是全球第一個結合AI與AR技術來實現造血幹細胞解說之「數位解說員」、「造血幹細胞元宇宙空間」是一個跨平台系統，既能對民眾進行造血幹細胞捐贈推廣，也能提供宣導慈濟志工、與慈濟醫院同仁教育訓練使用，「數位解說員」透過讓民眾帶上佐臻公司的AR眼鏡，民眾可以看見虛擬的AI造血幹細胞解說員解說相關造血幹細胞捐贈問題，除了可向民眾推廣捐贈造血幹細胞的善舉外，亦可解答相關問題以及釐清可能的疑惑。

南臺科大吳誠文校長表示，這次能結合產學研的能量與慈濟骨髓幹細胞中心共同發表「髓緣元宇宙」虛實整合數位平台除了體現大學的社會價值責任外也展現了南臺科大對於人工智慧、AR、VR等元宇宙技術人才培育的投入成果。「髓緣元宇宙」顯示該校學生能在優越的教學環境中能充分運用創新思維與專業知識，塑造出具有實用價值的系統，這不僅是專題經費的投入，更是學校長期以來對於人才培育的策略與視野的證明。吳誠文校長進一步表示，南臺始終堅信，提供充足的教學資源與支持，鼓勵學生主動思考與實踐，才能培養出能領航未來的優秀人才。南臺科大將繼續扮演人才的搖籃，培育更多具有創新思維與技術實力的學子，一同創造美好未來。