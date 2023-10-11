迎求職潮！前鎮及楠梓科技產業園區釋279職缺

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經濟部加工出口區管理處11日表示，為加速廠商及求職者更便利的媒合面試，包括高雄前鎮及楠梓科技產業園區的2個科技產業園區，將分別在10月12日及13日，接力辦理2場次徵才，多家知名大廠共提供279個工作機會。

加工處說，第一場徵才活動於前鎮科技產業園區辦理，由經濟部產業園區管理局高屏分局與高雄市政府訓練就業中心合辦，將於10月12日（星期四）上午9時30分至11時在高屏分局後棟第一訓練教室，舉辦現場徵才活動，此次參加徵才的廠商為華新科技，職缺項目為技術員等20個名額。此外，廠商亦提供各種員工獎勵如三節獎金、年終獎金或生日禮金等。

第二場徵才活動於楠梓科技產業園區登場，經濟部產業園區管理局於10月13日（星期五）上午9時30分至11時30分，與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務台合作，在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心，舉辦現場徵才活動。

此次現場徵才活動計有日月光半導體、SGS台灣檢驗、華泰電子、楠梓電子、長華科技、台灣北澤、迅束企業、滿意人力、全球華人等9家廠商共襄盛舉，共釋出259個優良職缺，應徵項目包括設備維修／設備／製程／QAE品保工程師／高級工程師、環保管理師、化學分析師、生產計劃管理師、電器迴路設計檢修人員、物聯網（IOT）系統整合工程師、塗裝作業員、製造技術作業員等。