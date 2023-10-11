晶英國際行館6周年慶 餐飲9折優惠、滿額抽大獎

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高雄晶英國際行館慶6周年推出「六連忘返－喜慶6週年系列活動」，10月16日至11月30日週年慶期間推出餐飲九折優惠，以及「66萬限量總統行館豪奢住房專案」與「絕美高樓層住宿專案」，雙人入住御景侶驛或御心侶驛享專案價8,899元起。周年慶期間於全館單筆消費達25,000元，即可現場獲得抽獎機會乙次，最大獎享雙人搭乘國泰航空商務艙至東京享用UKAI料理。

高雄晶英國際行館開業六年來榮獲無數國際獎項，今年再度蟬聯有『旅遊業的奧斯卡』美譽的世界旅遊大獎，不僅獲得「台灣最佳酒店」並獲得「台灣最佳總統套房」獎項。喜賀六週年同時，晶英國際行館祭出「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」。入住獨佔最高樓層、207坪元首級空間規格的總統行館。觀景臥室從高樓層飽覽城市美景，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房。三天兩夜豪奢套裝行程內含私人管家服務，及賓士禮車與專屬司機全程交通接送，還可於Ukai-tei Kaohsiung VVIP包廂內享用每套20,000元的款待摯愛套餐，及Philippe Gonet．每套2.2萬元的永添藝術紀念香檳套組，另含頂級雙人SPA行程及台灣高鐵商務艙雙人車票。

晶英國際行館即日起推出「絕美高樓層住房專案」，雙人入住御景侶驛或御心侶驛含雙人早餐，專案價8,899元起，週年慶加碼優惠11月30日前入住享旺日不加價優惠，再加贈獺祭清酒乙瓶。即日起開放預訂。

開在晶英國際行館內的Ukai-tei Kaohsiung，是日本UKAI集團在海外第一家分店，開業即獲米其林推薦，週年慶期間只要於用餐前三天預訂Ukai-tei Kaohsiung西餐或懷石料理，即可享9折優惠。位於晶英國際行館28樓的雲垂酒吧，飽覽高雄港灣璀璨夜景，10月16日至11月30日消費滿800元，可享金馬賓館當代美術館留言展主題調酒，整桌消費滿 2,000 元再贈宵夜小點。

晶英國際行館並首次推出滿額抽獎活動。周年慶期間只要於晶英國際行館內消費滿25,000元，即可現場獲得金球扭蛋乙顆，每顆扭蛋都有獎品，抽獎機會可累計、次數無上限。獎項內含晶英國際行館住宿券等多項獎品，不僅有機會免費入住御心侶驛或御典侶驛，還有機會享用Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒、西餐或懷石，獎項總價值超過66萬。獎項內容豐富，最大獎可獲得國泰航空台北-東京雙人來回「亞洲萬里通」里數，舒適乘坐國泰航空尊寵商務艙暢遊東京，再享東京UKAI雙人套餐。

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