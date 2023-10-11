美公債殖利率創16年新高 聯博：可先布局短債

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

截至10月10日，美國10年期公債殖利率來到4.65％，創16年以來新高。對於布局債券，聯博投信表示，可以先以短債切入。

第三季美國就業市場表現持續優於預期，通膨仍高於聯準會2％目標，鷹派聯準會暗示今年還可能升息一次且利率維持高峰，導致近期美國公債承受賣壓、殖利率不斷上揚。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，在利率高原期可能延長、中性利率恐提升之下，若債券存續期間過長，可能面臨較大利率風險，所以建議先鎖定短期債券，除可避免承擔過多利率風險，還可掌握短債殖利率優於長債的黃金期。

高利率雖然使得美國經濟動能下滑，但目前勞動市場表現穩健、房價居高不下，美國經濟仍具韌性，江常維指出，由於「軟著陸機率攀升之下，聯準會可能不急於降息。」再者，通膨降溫速度緩慢，近期油價又因供應緊縮而上漲，恐為未來通膨走勢增添變數，預期回到2％的通膨目標仍需一段時間。正因經濟表現與通膨持續互相拉扯，恐造成利率高原期延長、中性利率也可能攀高。

江常維表示，面對聯準會遲遲不降息，若債券存續期間過長，可能面臨較大利率風險。在這樣的背景下，因此，會先建議投資人鎖定短期債券，一方面避免利率風險，另一方面，則是把握殖利率曲線回歸正常化之前的進場時機。