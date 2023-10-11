渢妙風場完成海上變電站合約簽署 展現如期併網決心

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渢妙離岸風力發電計畫11日宣布，已與丹麥海事工程及能源統包商Semco Maritime以及越南石油與天然氣集團旗下PTSC Mechanical ＆ Construction (簡稱「PTSC M＆C」) 簽署海上變電站統包合約，合約範疇涵蓋工程設計、採購、及製造安裝。

Semco Maritime與PTSC M＆C將聯手交付此合約。Semco Maritime負責海上變電站之設計、採購及電力設施之安裝，並將與東元電機及華城電機等多家國內外供應商合作。

PTSC M＆C則負責於其位於越南頭頓市之廠區進行所有海上變電站結構物之製造生產。本合約現已進入執行階段，將於2026年完成主要里程碑，以協助渢妙風場於2027年如期交付。

渢妙風場於2022年區塊開發首輪選商以第一序位獲配台中海域500MW風場開發權，將於2027年併入台中中清變電站，風場採用次世代15MW大型風力機搭配套管式水下基礎。

渢妙風場計畫執行長Claire Lohan表示：「渢妙風場是CIP在台灣首座擁有海上變電站之案場，我們非常開心能與經驗豐富的Semco Maritime及PTSC M＆C合作。海上變電站是風場的心臟，藉由簽署此合約，渢妙風場開發進程邁進一大步，也再次宣告渢妙風場2027年併網的承諾與信心。」