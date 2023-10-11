路面龜裂不平如皺紋遍布 鹿港交通要道將斥4570萬改善

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

彰化縣鹿港鎮重要聯外道路中正路，因年久老舊破損，加上管道凹陷及龜裂不平，裂紋處處，路面有如滿布皺紋，影響用路人行車安全，彰縣府將花費4570萬元經費，將鹿港中正路連同同樣破舊的福興二港排水護岸一起改善，以提升通行品質。

彰化縣長王惠美今天視察鹿港中正路道路改善與福興二港排水（福南段）應急工程，她當場指示儘快辦理，務必如期如質完工，同時感謝中央單位、議長謝典林及議員們對預算的支持，也感謝各級民代對地方建設的建議跟關心。

鹿港鎮中正路是民眾進出十分重要的道路，然中正路路況之爛，長期被民眾詬病，這次工程改善範圍自正興路口至彰鹿路口止，長度約1570公尺、寬約18.5至35公尺，總經費2370萬元。

彰縣府指出，近年已在鹿港鎮投入2億9496萬元辦理道路改善工程，這次工程除了讓道路更加平坦外，並檢討5處路口增設左轉車道及號誌燈，降低左轉車道擋住直行車輛，更設置6處行人專用號誌燈及配合行穿線退縮，也辦理58處的孔蓋下地，工程預計10月中旬開工，預估年底前完工。

福興二港排水（福南段）應急工程預計改善護岸310公尺及改建橋梁1座，總經費為2200萬元，將二港橋改建成雙孔箱涵橋，下游段將新設懸臂式擋土牆護岸，以確保未來渠道水流暢通，工程已於5月1日開工，已執行73.18％，預計在年底完工。

因福興鄉靠近海邊，彰縣府近三年在福興鄉投入的水利經費共1億6800萬3000元，逐年改善福興鄉的排水。