疾管署：今年登革熱本土病例逾1.5萬例 死亡＋5

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衛福部疾病管制署今（11）日公布，今年截至10月10日累計1萬5,561例本土病例，其中台南市有1萬4,017例，而上週新增5例本土登革熱死亡個案，年齡介於60多歲至80多歲，均為男性且具潛在疾病。

疾管署說明，國內上週新增2,527例登革熱本土病例，並新增5例本土登革熱死亡個案，年齡介於60多歲至80多歲，均為男性且具潛在疾病，於發病後4至18日內因病情惡化不幸過世。衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾衛教宣導。

疾管署指出，上週新增個案居住地分布為台南市(2,248例)、高雄市(168例)、雲林縣(50例)、嘉義縣(21例)、屏東縣(15例)、新北市(7例)、桃園市及彰化縣(各4例)、台北市及嘉義市(各3例)、台中市(2例)、新竹市及南投縣(各1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中1,339例男性、1,188例女性，發病日介於9月4日至10月10日，另新增本土重症病例19例及死亡病例5例。

疾管署表示，國內近7日新增本土病例數較前7日下降，可能因連續假期部分門診休診影響，評估傳播風險仍高，須持續觀察。今年截至10月10日累計15,561例本土病例，個案分布於台南市14,017例、高雄市711例、雲林縣499例、屏東縣94例、嘉義縣75例、新北市39例、桃園市28例、台中市25例、台北市21例、新竹市14例、嘉義市10例、南投縣10例、彰化縣9例、新竹縣6例、苗栗縣2例、基隆市1例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占37％，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26％)。

另外，今年累計本土重症病例86例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為台南市69例、雲林縣14例、高雄市2例、屏東縣1例，另累計死亡病例25例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計186例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國48例及越南36例為多，另累計境外移入重症病例1例。

疾管署說明，鄰近的東南亞登革熱疫情嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中越南近期疫情上升，新加坡、馬來西亞及菲律賓疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，累計報告近355萬例，以南美洲巴西近257萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。

疾管署提醒，近日受東北季風影響，各地仍有局部短暫陣雨發生可能，民眾於戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署補充，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，並提高警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網(https：／／www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。